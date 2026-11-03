ترامب يستضيف حلفاء من تيار «ماغا» لمتابعة نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقضاء ليلة إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس داخل البيت الأبيض، من خلال استقبال مجموعة محدودة من حلفائه السياسيين وأعضاء تيار «ماغا» لمتابعة تطورات التصويت والنتائج الأولية للسباق الانتخابي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى انعكاسات الانتخابات على مستقبل السيطرة الحزبية داخل الكونجرس.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن ترامب سيشارك في حفل لمتابعة نتائج انتخابات التجديد النصفي، يُقام مساء الثلاثاء داخل البيت الأبيض، ويُعقد بعيدًا عن التغطية الصحفية المباشرة، ضمن برنامج الرئيس في يوم الاقتراع، الذي يتضمن أيضًا اجتماعات سياسية مغلقة خلال فترتي الصباح وبعد الظهر.

وبحسب ما أوردته الشبكة، تأتي هذه الفعالية في إطار متابعة ترامب للنتائج الانتخابية مع عدد من المقربين منه، في ظل المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب، وما تحمله هذه الانتخابات من تداعيات على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير أجندتها السياسية والتشريعية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ حفل متابعة النتائج في البيت الأبيض مساءً، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن عددًا من مستشاري ترامب السياسيين يخططون لمتابعة النتائج من مقر منظمة «ماغا إنك»، وهي لجنة العمل السياسي الرئيسية الداعمة للرئيس، بالقرب من البيت الأبيض، بما يتيح لهم التنقل بين مقر متابعة النتائج والحفل الرئاسي.

وتكتسب هذه الليلة أهمية خاصة بالنسبة إلى ترامب، إذ تمثل الانتخابات اختبارًا سياسيًا لأداء إدارته خلال الفترة الماضية، كما ستحدد نتائجها موازين القوى داخل الكونجرس، ومدى قدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بنفوذهم التشريعي، أو انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين، بما قد يفرض واقعًا سياسيًا مختلفًا على البيت الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

ويُذكر أن حفل متابعة النتائج مغلق أمام الصحفيين، ما يعني أن تفاصيل المناقشات وردود الفعل داخل البيت الأبيض ستظل مرتبطة بما يصدر لاحقًا عن المشاركين أو المصادر الإعلامية.