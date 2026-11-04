دوري أبطال أوروبا .. إنتر ميلان يواصل صحوته بفوز كبير على مضيفه فينورد الهولندي 3-0

واصل إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل الموسم قبل الماضي، صحوته بفوز كبير على مضيفه فينورد الهولندي 3-0 الثلاثاء على ملعب "دي كويب" في روتردام في الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



وأحرز إنتر، بطل أوروبا ثلاث مرات، بالتسجيل وتحديدًا في الدقيقة الثامنة عبر مدافعه الدولي الألماني يان بيسيك، وأضاف الدولي فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الثاني بعد 26 دقيقة (34).

وأمَّن الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي فوز الضيوف بتسجيله الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من الدولي نيكولو باريلا (54).

وهو الفوز الثاني تواليا لإنتر بعد الأول على شاختار دانييتسك الأوكراني (1-0)، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في مستهل مشواره في المسابقة أمام ريال مدريد الإسباني (1-2) وكلوب بروج البلجيكي (3-4)، فصعد إلى المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، فيما مني فينورد بخسارته الثالثة فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثلاثين، في مباراته الرابعة تواليا دون أي انتصار (تعادلان وهزيمتان).

وانتفض بطل إيطاليا عقب خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم وكانت أمام جاره ميلان في دربي "الغضب" 1-3 السبت، وتفادى فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو هزيمتين متتاليتين للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.

ومنح بيسيك التقدّم لإنتر عندما تلقى كرة على مشارف منطقة الجزاء فاستدار وسددها يسارية مقوسة رائعة زاحفة تجاوزت الحارس تيارك إرنست رغم محاولته التصدي لها.

وعانى فينورد للخروج من الضغط العالي الذي فرضه إنتر ميلان، فيما سيطر بطل الدوري الإيطالي على الاستحواذ والمساحات خلال معظم الربع الأول من اللقاء.