قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: طارق سليمان تقدّم للرخصة A من فترة طويلة ويحق له قيادة مباراتي مالاوي قبل الحصول عليها
طارق السيد يفتح النار على ملف شركة الكرة بالزمالك: نريد معرفة المُستثمر.. ولن أوافق على مقترحات المجلس
استطلاع: المعاناة الاقتصادية تتصدّر أولويات الناخب الأمريكي
نشوى مصطفى تنهار بالبكاء وتكشف أسرار غيابها 10 سنوات عن الفن وأمنيتها بارتداء الحجاب
زاهي حواس يكشف أسرار طفولته: كنت أدخر مصروفي لشراء القصص وأمشي 3 كيلومترات للسينما
المرشح الجمهوري دان سوليفان: ألاسكا تشهد أكبر فضيحة تزوير انتخابي في تاريخها
رفض يشتري ليا مخدرات .. التحقيق مع سيدة سرقت هاتف شاب وأتلفت سيارته بالطالبية
هل قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟.. تعرف على الأحاديث الواردة في قراءتها قبل النوم
من بني سويف.. وزير التعليم يعلن خطة إنهاء الفترة المسائية بالابتدائي والإعدادي والثانوي حتى 2029
علاء ميهوب: أنا مُختلف رياضيًا.. وأحترم أنور سلامة رغم تسبّبه في رحيلي عن الأهلي
12 حالة خارج حسابات الجمارك.. كيف حدّد القانون الفئات والبضائع المُعفاة من الضرائب؟
4 نوفمبر .. يوم يحمل مناسبتين في حياة البابا تواضروس الثاني .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. إنتر ميلان يواصل صحوته بفوز كبير على مضيفه فينورد الهولندي 3-0

إنتر ميلان
إنتر ميلان

واصل إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل الموسم قبل الماضي، صحوته بفوز كبير على مضيفه فينورد الهولندي 3-0 الثلاثاء على ملعب "دي كويب" في روتردام في الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.


وأحرز إنتر، بطل أوروبا ثلاث مرات، بالتسجيل وتحديدًا في الدقيقة الثامنة عبر مدافعه الدولي الألماني يان بيسيك، وأضاف الدولي فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الثاني بعد 26 دقيقة (34).

وأمَّن الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي فوز الضيوف بتسجيله الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من الدولي نيكولو باريلا (54).

وهو الفوز الثاني تواليا لإنتر بعد الأول على شاختار دانييتسك الأوكراني (1-0)، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في مستهل مشواره في المسابقة أمام ريال مدريد الإسباني (1-2) وكلوب بروج البلجيكي (3-4)، فصعد إلى المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، فيما مني فينورد بخسارته الثالثة فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثلاثين، في مباراته الرابعة تواليا دون أي انتصار (تعادلان وهزيمتان).

وانتفض بطل إيطاليا عقب خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم وكانت أمام جاره ميلان في دربي "الغضب" 1-3 السبت، وتفادى فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو هزيمتين متتاليتين للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.

ومنح بيسيك التقدّم لإنتر عندما تلقى كرة على مشارف منطقة الجزاء فاستدار وسددها يسارية مقوسة رائعة زاحفة تجاوزت الحارس تيارك إرنست رغم محاولته التصدي لها.

وعانى فينورد للخروج من الضغط العالي الذي فرضه إنتر ميلان، فيما سيطر بطل الدوري الإيطالي على الاستحواذ والمساحات خلال معظم الربع الأول من اللقاء.

إنتر ميلان الإيطالي فينورد الهولندي دوري ابطال أوروبا الألماني يان بيسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات الحصول على المعاش المبكر

شروط الحصول على معاش مبكر قبل سن ال60 .. خطوات التقديم والأوراق

أسعار السجائر الان

زيادة جديدة خلال ساعات.. أسعار السجائر الآن.. القائمة الكاملة

اجتماع لجنة الاتصالات

هل يحصل المصريون على إنترنت دون خط أرضي؟.. المصرية للاتصالات ترد أمام البرلمان

موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. الإعلان رسمي خلال أيام

الدولار

ارتداد قوي.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

إمام عاشور

إصابة إمام عاشور تثير الجدل في الأهلي.. بيان النادي وتصريحات عموتة يكشفان كواليس الغياب

حسام حسن

بعد إيقاف حسام حسن.. من يقود منتخب مصر في مباراتي مالاوي؟ | خاص

الدولار

موجة ارتدادية.. سعر صرف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك

ترشيحاتنا

محمد حمد

خالد الغندور: جاهزية محمد حمد لمباراة الزمالك في كأس مصر

وليد دعبس

وليد دعبس: المستثمر الأجنبي لا يجب أن يمتلك أكثر من 25% من شركة الكرة بالأهلي والزمالك

الطائرة

فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية بدوري رجال الكرة الطائرة

بالصور

تطلق مُركبات كيميائية .. أكياس الشاي الفتلة خطر على صحتك

مخاطر الجزيئات البلاستيكية في أكياس الشاي الفتلة
مخاطر الجزيئات البلاستيكية في أكياس الشاي الفتلة
مخاطر الجزيئات البلاستيكية في أكياس الشاي الفتلة

بفستان أبيض أنيق .. ناهد السباعي تبرز أناقتها في أحدث ظهور لها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

طريقة عمل طاجن البلح بالحليب في الفرن.. حلوى شتوية بمكونات اقتصادية

طريقة عمل طاجن البلح بالحليب
طريقة عمل طاجن البلح بالحليب
طريقة عمل طاجن البلح بالحليب

نجلاء بدر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة.. بإطلالة لافتة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

خالد محمود عن التعاون مع أحمد العوضي: فنان ناجح وبيقدم أعمال مهمة.. فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

كلنا هنموت.. خالد محمود: برفض تقديم أي مشاهد خارجة وبعتبرها شذوذ فكرى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد