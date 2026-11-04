علاء ميهوب: أنا مُختلف رياضيًا.. وأحترم أنور سلامة رغم تسبّبه في رحيلي عن الأهلي

تحدّث علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، بالإضافة إلى بعض المحطات الصعبة في مسيرته الكروية، مؤكدًا احتفاظه بعلاقات طيبة مع الجميع رغم الاختلافات التي شهدتها مسيرته.

وقال علاء ميهوب، خلال ظهوره في برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة صدى البلد، إنه يحترم ويحب الجميع، ويتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الشخصيات، حتى أنور سلامة، رغم أنه كان السبب في رحيله عن الأهلي، موضحًا أن سلامة كان يتولى تدريبه عندما كان لاعبًا في قطاع الناشئين بالنادي.

وتطرّق نجم الأهلي السابق إلى إحدى المباريات التي لا يرغب في تذكرها، وهي مواجهة الأوليمبي التي سجّل خلالها هدفًا في شباك القلعة الحمراء، مؤكدًا بأنها مباراة مشؤومة، و لا يحب استعادة ذكرياتها.

كما كشف ميهوب عن معاناته من إصابة في غضروف الركبة خلال مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا خاطئًا بالاستمرار في اللعب رغم الإصابة ورفض الخضوع لعملية جراحية، من أجل مواصلة مشواره مع الأهلي ومنتخب مصر، مُشددًا «أنا متخلفًا رياضيًا» .