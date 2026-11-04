رفض يشتري ليا مخدرات .. التحقيق مع سيدة سرقت هاتف شاب وأتلفت سيارته بالطالبية

تحقق النيابة المختصة مع سيدة نشرت مقطع فيديو تضررت فيه من شخص لتحريره محضر ضدها حيث تبين قيامها باستيلاءه على هاتفه وإتلاف سيارته بمنطقة الطالبية لرفضه شراء مواد مخدرة لها.

وقررت النيابة حجز المتهمة 24 ساعة على ذمة التحريات وطلبت تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرّرت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتحرير محضر ضدها بأحد أقسام الشرطة بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بذات الدائرة) لقيامها بسرقة هاتفه المحمول وإحداث تلفيات بسيارته حال تواجدهما بأحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم لخلافات سابقة بينهما.

وباستدعاء المشكو فى حقها الظاهرة بمقطع الفيديو (لها معلومات جنائية) حضرت للقسم من تلقاء نفسها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأنها كانت على معرفة سابقة بالمبلغ وتعاطيهما المواد المخدرة سوياً، وقيامه بالإقلاع عن تعاطى المواد المخدرة فقامت بملاحقته لمساعدتها فى شراء المواد المخدرة، وحال رفضه حدثت مشادة بينهما قامت على إثرها بخطف هاتفه المحمول وإحداث تلفيات بسيارته "قامت بتسليم الهاتف المحمول الخاص بالمبلغ".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.