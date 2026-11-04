المرشح الجمهوري دان سوليفان: ألاسكا تشهد أكبر فضيحة تزوير انتخابي في تاريخها

قال المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ دان سوليفان، إن ولاية ألاسكا تشهد أكبر فضيحة تزوير في تاريخها، وذلك على خلفية ترشح مدرس متقاعد يحمل اسما مشابها له وهو دانيال جاي سوليفان جونيور لنفس المقعد.

وجاءت الأزمة بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في 28 أكتوبر كشف عن محاولات لأشخاص على صلة بحملة المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا لاستقطاب مرشحين بأسماء مطابقة لمنافسين جمهوريين بهدف تشتيت الأصوات، وهو اتهام نفته بيلتولا وحملتها.

وزارة العدل تدخل على خط التحقيق

وفي تطور لافت كشفت شبكة سي بي إس نيوز في 29 أكتوبر أن وزارة العدل أصدرت استدعاءات قانونية لمسؤولين ديمقراطيين ضمن تحقيق جنائي حول ملابسات ترشح دانيال سوليفان، مع التأكيد أن فتح التحقيق لا يعني إدانة، ولم يتم توجيه أي اتهام جنائي حتى ذلك التاريخ.

ترامب: ما جرى احتيال انتخابي

وعلق الرئيس دونالد ترامب على الواقعة واصفا ما حدث في ألاسكا بشأن المرشح الذي يحمل نفس اسم السيناتور الجمهوري بأنه عملية احتيال انتخابي.

إقبال غير مسبوق يتجاوز انتخابات 2022

وفي سياق متصل سجلت انتخابات التجديد النصفي إقبالا قياسيا فاق مستويات عام 2022، حيث تجاوز عدد الأصوات المبكرة إجمالي أصوات انتخابات 2022، وسط توقعات باستمرار الزخم حتى نهاية يوم الاقتراع.

وأفاد مسؤولو الانتخابات في ولايات متأرجحة بينها كارولاينا الشمالية وجورجيا وميشيغان عن إقبال قوي منذ الساعات الأولى.

وبحلول فترة ما بعد الظهر أعلنت إدارة الانتخابات في فلوريدا تسجيل أكثر من مليون و860 ألف صوت في يوم الانتخابات، فيما قال وزير خارجية جورجيا براد رافنسبيرجر إنه تم تسجيل 775 ألف صوت مع توقعات بوصول العدد إلى 1.4 مليون صوت بنهاية اليوم.