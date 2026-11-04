قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون لدعم فاقدي العائل.. تخصيص 25% من فائض صندوق الأسرة المصرية للمُحتاجين
خالد الغندور: طارق سليمان تقدّم للرخصة A من فترة طويلة ويحق له قيادة مباراتي مالاوي قبل الحصول عليها
طارق السيد يفتح النار على ملف شركة الكرة بالزمالك: نريد معرفة المُستثمر.. ولن أوافق على مقترحات المجلس
استطلاع: المعاناة الاقتصادية تتصدّر أولويات الناخب الأمريكي
نشوى مصطفى تنهار بالبكاء وتكشف أسرار غيابها 10 سنوات عن الفن وأمنيتها بارتداء الحجاب
زاهي حواس يكشف أسرار طفولته: كنت أدخر مصروفي لشراء القصص وأمشي 3 كيلومترات للسينما
المرشح الجمهوري دان سوليفان: ألاسكا تشهد أكبر فضيحة تزوير انتخابي في تاريخها
رفض يشتري ليا مخدرات .. التحقيق مع سيدة سرقت هاتف شاب وأتلفت سيارته بالطالبية
هل قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟.. تعرف على الأحاديث الواردة في قراءتها قبل النوم
من بني سويف.. وزير التعليم يعلن خطة إنهاء الفترة المسائية بالابتدائي والإعدادي والثانوي حتى 2029
علاء ميهوب: أنا مُختلف رياضيًا.. وأحترم أنور سلامة رغم تسبّبه في رحيلي عن الأهلي
12 حالة خارج حسابات الجمارك.. كيف حدّد القانون الفئات والبضائع المُعفاة من الضرائب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المرشح الجمهوري دان سوليفان: ألاسكا تشهد أكبر فضيحة تزوير انتخابي في تاريخها

المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ دان سوليفان
المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ دان سوليفان
خاطر عبادة

قال المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ دان سوليفان، إن ولاية ألاسكا تشهد أكبر فضيحة تزوير في تاريخها، وذلك على خلفية ترشح مدرس متقاعد يحمل اسما مشابها له وهو دانيال جاي سوليفان جونيور لنفس المقعد.

وجاءت الأزمة بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في 28 أكتوبر كشف عن محاولات لأشخاص على صلة بحملة المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا لاستقطاب مرشحين بأسماء مطابقة لمنافسين جمهوريين بهدف تشتيت الأصوات، وهو اتهام نفته بيلتولا وحملتها.

وزارة العدل تدخل على خط التحقيق

وفي تطور لافت كشفت شبكة سي بي إس نيوز في 29 أكتوبر أن وزارة العدل أصدرت استدعاءات قانونية لمسؤولين ديمقراطيين ضمن تحقيق جنائي حول ملابسات ترشح دانيال سوليفان، مع التأكيد أن فتح التحقيق لا يعني إدانة، ولم يتم توجيه أي اتهام جنائي حتى ذلك التاريخ.

ترامب: ما جرى احتيال انتخابي

وعلق الرئيس دونالد ترامب على الواقعة واصفا ما حدث في ألاسكا بشأن المرشح الذي يحمل نفس اسم السيناتور الجمهوري بأنه عملية احتيال انتخابي.

إقبال غير مسبوق يتجاوز انتخابات 2022

وفي سياق متصل سجلت انتخابات التجديد النصفي إقبالا قياسيا فاق مستويات عام 2022، حيث تجاوز عدد الأصوات المبكرة إجمالي أصوات انتخابات 2022، وسط توقعات باستمرار الزخم حتى نهاية يوم الاقتراع.

وأفاد مسؤولو الانتخابات في ولايات متأرجحة بينها كارولاينا الشمالية وجورجيا وميشيغان عن إقبال قوي منذ الساعات الأولى.

وبحلول فترة ما بعد الظهر أعلنت إدارة الانتخابات في فلوريدا تسجيل أكثر من مليون و860 ألف صوت في يوم الانتخابات، فيما قال وزير خارجية جورجيا براد رافنسبيرجر إنه تم تسجيل 775 ألف صوت مع توقعات بوصول العدد إلى 1.4 مليون صوت بنهاية اليوم.

المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ دان سوليفان ألاسكا انتخابات الكونجرس ترامب أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات الحصول على المعاش المبكر

شروط الحصول على معاش مبكر قبل سن ال60 .. خطوات التقديم والأوراق

أسعار السجائر الان

زيادة جديدة خلال ساعات.. أسعار السجائر الآن.. القائمة الكاملة

اجتماع لجنة الاتصالات

هل يحصل المصريون على إنترنت دون خط أرضي؟.. المصرية للاتصالات ترد أمام البرلمان

موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. الإعلان رسمي خلال أيام

الدولار

ارتداد قوي.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

إمام عاشور

إصابة إمام عاشور تثير الجدل في الأهلي.. بيان النادي وتصريحات عموتة يكشفان كواليس الغياب

حسام حسن

بعد إيقاف حسام حسن.. من يقود منتخب مصر في مباراتي مالاوي؟ | خاص

الدولار

موجة ارتدادية.. سعر صرف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك

ترشيحاتنا

محمد حمد

خالد الغندور: جاهزية محمد حمد لمباراة الزمالك في كأس مصر

وليد دعبس

وليد دعبس: المستثمر الأجنبي لا يجب أن يمتلك أكثر من 25% من شركة الكرة بالأهلي والزمالك

الطائرة

فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية بدوري رجال الكرة الطائرة

بالصور

تطلق مُركبات كيميائية .. أكياس الشاي الفتلة خطر على صحتك

مخاطر الجزيئات البلاستيكية في أكياس الشاي الفتلة
مخاطر الجزيئات البلاستيكية في أكياس الشاي الفتلة
مخاطر الجزيئات البلاستيكية في أكياس الشاي الفتلة

بفستان أبيض أنيق .. ناهد السباعي تبرز أناقتها في أحدث ظهور لها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

طريقة عمل طاجن البلح بالحليب في الفرن.. حلوى شتوية بمكونات اقتصادية

طريقة عمل طاجن البلح بالحليب
طريقة عمل طاجن البلح بالحليب
طريقة عمل طاجن البلح بالحليب

نجلاء بدر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة.. بإطلالة لافتة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

خالد محمود عن التعاون مع أحمد العوضي: فنان ناجح وبيقدم أعمال مهمة.. فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

كلنا هنموت.. خالد محمود: برفض تقديم أي مشاهد خارجة وبعتبرها شذوذ فكرى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد