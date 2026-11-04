من بني سويف.. وزير التعليم يعلن خطة إنهاء الفترة المسائية بالابتدائي والإعدادي والثانوي حتى 2029

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام، وقيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومناقشة إجراءات الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي، وخطة القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور يمثلان الركيزتين الأساسيتين لانتظام العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين تستهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة، تضمن حصول الطلاب على حقهم في تعليم حقيقي وفعال.

وأكد الوزير أن الانضباط المدرسي، والحفاظ على انتظام الطلاب داخل الفصول، والتزامهم بنسب الحضور المقررة، مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددًا على ضرورة تطبيق القواعد المنظمة للعملية التعليمية بكل حسم.

وفيما يتعلق بنظام التقييمات، أوضح الوزير أن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية تستهدف قياس المستوى الحقيقي للطلاب، ومتابعة معدلات تقدمهم الدراسي بصورة مستمرة، فضلًا عن تعزيز الالتزام والانضباط داخل المدارس.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب يمثل أولوية مطلقة للوزارة، لا سيما لدى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، مؤكدًا ضرورة عدم انتقال أي طالب إلى المراحل التعليمية الأعلى دون إتقان المهارات الأساسية التي تمثل الركيزة الرئيسية لاستكمال مسيرته التعليمية واكتساب مهارات التفكير والتعلم.

ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ برامج علاجية شاملة للطلاب الذين يعانون ضعفًا في مهارات القراءة والكتابة والحساب، مع تخصيص حصص إضافية داخل المدارس لمعالجة أوجه الضعف، ووضع آليات للمتابعة الدورية وقياس مدى التحسن في مستويات الطلاب.

وأكد أن مسؤولية إكساب الطلاب المهارات الأساسية تقع على عاتق جميع عناصر المنظومة التعليمية.

كما استعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، للقضاء على الفترات المسائية، مشيرًا إلى استهداف إنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي المقبل 2027، ثم المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي 2028، والمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2029.

دعم المعلمين والارتقاء بمستواهم المهني

وفيما يتعلق بأوضاع المعلمين، أشار الوزير إلى جهود الدولة في تقديم أوجه الدعم المادي والمهني لهم، والارتقاء بمستواهم المعيشي والمهني، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الأجيال، مشيدًا بما يبذله معلمو مصر من جهود مخلصة في أداء رسالتهم التعليمية والتنويرية.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن المدرسة تؤدي دورًا أساسيًا في بناء وعي الطلاب وغرس قيم الانتماء والولاء لديهم.

من جانبه، رحّب اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والوفد المرافق له، مثمنًا الجهود الميدانية التي تبذلها الوزارة لمتابعة سير العملية التعليمية بمختلف المحافظات.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات تعكس الحرص على الوقوف المباشر على التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية والعمل على تذليلها، بما يدعم جهود التطوير والإصلاح.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومستقرة لأبناء بني سويف، والعمل على تلبية احتياجات المدارس وتذليل العقبات التي تواجه انتظام الدراسة.

وأوضح أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة التوسعات والمنشآت التعليمية الجديدة، بما يسهم في تنفيذ خطة الوزارة للقضاء على الفترات المسائية وإتاحة اليوم الدراسي الكامل للطلاب.

كما أشاد المحافظ بجهود المعلمين والقيادات التعليمية بالمحافظة، مثمنًا دورهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، ومؤكدًا أهمية تكثيف المتابعة الميدانية من جانب مديري الإدارات التعليمية، والتواجد المستمر داخل المدارس، والالتزام بالتوجيهات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن تحقيق الانضباط ورفع مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.



