دوري أبطال أوروبا .. بايرن يُوقف نزيف النقاط بإسقاط أتلتيكو مدريد 2-0

أوقف بايرن ميونيخ بطل ألمانيا نزيف النقاط في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-0 في الجولة الرابعة من دور المجموعة



ويدين العملاق البافاري المدجج بالإصابات والمتأثر أيضًا بغياب مدربه البلجيكي فنسان كومباني، بفوزه إلى هدفي الشاب كارل لينارت (54) والنمسوي كونراد لايمر (74).

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة حدادًا على وفاة لاعب نادي تينيريفي من الدرجة الثانية الإسبانية خيسوس دي ميغل إثر اصطدامه العنيف بحارس مرمى الخصم الإثنين، كما لم يعزف نشيد دوري الأبطال وذلك حدادا على حادث القطار في أوردا الذي أودى بحياة 69 شخصا.



كما ارتدى لاعبو الفريقين الشارة السوداء.

ويعاني بايرن من غيابات بالجملة لأبرز نجومه بسبب الإصابة وعلى رأسهم سيرج غنابري والمغربي إسماعيل صيباري الذي خضع لعملية جراحية في الكاحل، وجمال موسيالا والكولومبي لويس دياس.

وهذا الفوز الثاني للنادي البافاري في المسابقة القارية والأول بعد تعادلين متتاليين، فرفع رصيده إلى8 نقاط في المركز الثامن وأنعش آماله بحجز مقعد بين الثمانية الأوائل الذي يضمنون تأهلهم مباشرة إلى ثمن النهائي.

في المقابل، واصل أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني، عروضه المتذبذبة قاريا فتجمّد رصيده عند4 نقاط في المركز 20.