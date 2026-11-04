وليد دعبس: المستثمر الأجنبي لا يجب أن يمتلك أكثر من 25% من شركة الكرة بالأهلي والزمالك

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس مجموعة مودرن، ضرورة الحفاظ على الهوية المصرية لأندية الأهلي والزمالك، مشددًا على أنه لا يجوز أن تكون ملكية شركات الكرة في الناديين لشخص غير مصري، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها القطبان في مصر.

وقال دعبس في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti" إن الأندية الجماهيرية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، تختلف عن الأندية في الدوريات الأوروبية، موضحًا أنه لا يمكن مقارنة الدوري المصري بالدوري الإنجليزي أو الدوريات الكبرى، في ظل امتلاك تلك الدوريات عددًا كبيرًا من الأندية الجماهيرية، بينما يمثل الأهلي والزمالك الأساس في الكرة المصرية.



وأضاف أن نسبة المستثمر الأجنبي في شركات الكرة بالأندية الكبرى، مثل الأهلي والزمالك، يجب ألا تتجاوز 25%، مع عدم منحه حق الإدارة، ومنع المستثمر المصري أن يبيع حصته بعد ذلك لمستثمر أجنبي.

وأشار دعبس إلى أن أي مستثمر أجنبي لن يدخل للاستثمار باعتباره متبرعًا، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة قوية ومتأنية، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات بشأنه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود العديد من عشاق نادي الزمالك ورجال الأعمال المنتمين إليه، ممن لديهم الاستعداد للاستثمار في شركة كرة القدم بالنادي، بما يضمن الحفاظ على هوية النادي ومصالحه.