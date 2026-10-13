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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دعبس يشيد بجهاز مودرن سبورت وأداء اللاعبين بعد الفوز على إنبي بالدوري

مودرن سبورت وإنبي
مودرن سبورت وإنبي
يارا أمين

أشاد الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، بأداء لاعبي الفريق والجهاز الفني، عقب الفوز على إنبي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا ثقته في قدرات اللاعبين وإمكاناتهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد دعبس دعمه الكامل للاعبي الفريق، مشيدًا بالمستوى الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية والجهد الكبير الذي بذلوه، والذي انعكس على النتائج الإيجابية التي حققها الفريق.

وقال رئيس نادي مودرن سبورت: «أوجه التحية لجميع لاعبي الفريق على ما قدموه خلال الفترة الماضية، وأثق في قدراتهم وإمكاناتهم، وأطالبهم بمواصلة العمل وبذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ونعلم أن الفترة المقبلة تحتاج إلى المزيد من التركيز والالتزام والروح القتالية، لتحقيق المزيد من الانتصارات».

كما أشاد الدكتور وليد دعبس بالجهاز الفني للفريق، بقيادة محمد أمين بن هاشم، مؤكدًا أنه يبذل مجهودًا كبيرًا في العمل مع اللاعبين، في ظل حالة من الانسجام والتعاون داخل الفريق.

وشدد دعبس على أهمية مواصلة العمل والتركيز خلال المباريات المقبلة، من أجل الحفاظ على النتائج الإيجابية وتحقيق طموحات النادي في منافسات الدوري المصري الممتاز.

مودرن سبورت إنبي الدكتور وليد دعبس نادي مودرن سبورت محمد أمين بن هاشم

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