كشفت هندسة كهرباء التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حقيقة إلزام أصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع التى مر عليها عدة سنوات .

وكشفت تفاصيل ماإنتشر في الفترة الأخيرة من شائعات ومعلومات مغلوطة حول إلزام أصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع (أبو كارت) التي مر على تركيبها سنوات طويلة بتغييرها أو إستبدالها لمجرد إنتهاء مدة زمنية معينة جاءت التفاصيل كالتالي..

تفاصيل تغيير عدادات الكهرباء مسبوق الدفع

1. لا يوجد أي قرار أو توجيه رسمي يلزم المواطنين بتغيير العدادات مسبقة الدفع (أبو كارت) طالما أنها سليمة وتعمل بكفاءة، حتى لو تجاوز عمر العداد 10 سنوات أو أكثر على تركيبه.

2. القاعدة موحدة لجميع العدادات، إستمرار عمل العداد مرتبط بكفاءته الفنية فقط، حيث يستمر العداد مسبق الدفع في العمل بشكل طبيعي تماماً دون أي حاجة لتغييره، ولا صحة لما يُتداول حول إنتهاء صلاحيته بمجرد مرور 10 سنوات.

متى يحق للشركة تغيير العداد؟

الحالة الوحيدة التي يتم فيها إستبدال العداد هي وجود عطل فني حقيقي يثبت من خلال الفحص المعملي أنه يؤثر على دقة القراءة، أو شحن الكارت، أو سلامة التشغيل، وليس لمجرد مرور مدة زمنية معينة على تركيبه.

أما من يتحمل تكلفة العداد الجديد في حالة وجود عطل؟ كالتالي:

إذا كان عمر العداد أقل من 10 سنوات: تتحمل شركة الكهرباء تكلفة العداد الجديد بالكامل، ولا يدفع المواطن أي مبالغ مالية مقابل الإستبدال.

أما إذا تجاوز عمر العداد 10 سنوات (العمر الإفتراضي): في حالة ثبوت عطل يستوجب التغيير، يتحمل المشترك تكلفة العداد الجديد (والتي يمكن تقسيطها على دفعات الشحن في العداد مسبق الدفع).

وبخلاف الأعطال الفنية، هناك حالات محددة ينص عليها القانون لتغيير العداد، أبرزها:

- ثبوت وجود تلاعب أو سرقة تيار كهربائي أو كسر في أختام العداد الرسمية بمحضر رسمي.

- تعديل الأحمال الكهربائية بالزيادة (مثل تحويل النشاط من منزلي إلى تجاري أو زيادة القدرة).

خطوات ضرورية لحماية نفسك من النصب

- التأكد من الهوية: لا تسمح لأي فني بالإقتراب من العداد إلا بعد الإطلاع على بطاقة إثبات الهوية الرسمية (كارنيه شركة الكهرباء) وأمر الشغل الرسمي المعتمد.

- عدم دفع أي مبالغ نقدية للفني: أي رسوم أو تكاليف يتم سدادها حصرياً داخل مقر شركة الكهرباء أو عبر قنوات الدفع الرسمية وبموجب إيصال معتمد، ولا تُدفع يداً بيد في المنزل.

- التوثيق وحق الرفض: يمتلك المواطن الحق القانوني الكامل في رفض إستبدال العداد السليم..

وفي حال فك العداد لأي سبب يجب الحصول على إيصال استلام رسمي موضح به رقم العداد والرصيد المتبقي وقراءته الحالية، مع تصوير شاشة العداد قبل الفك لإثبات سلامته ورصيده