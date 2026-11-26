أعلنت هنا تامر وفاة والدها تامر عبدالسلام عبدالحكيم فوده، الذي كانت قد استغاثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليه، عقب انقطاع الاتصال به بعد حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

ونشرت هنا تامر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا نعت فيه والدها، معبرة عن حزنها الشديد لفقدانه، وكتبت: «إن لله وإن إليه راجعون، أبويا في ذمة الله، كان لسه بدري والله يا نور عيني، الصبر من عندك يا رب والله».

وأضافت: «يا نور عيني يا كل حياتي يا أغلى حاجة في حياتي، كان لسه بدري يا نور عيني، كان لسه بدري، روحي هتطلع مني والنبي ادعوله شهيد في الجنة ونعيمها إن شاء الله»، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكانت هنا تامر قد استغاثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المواطنين بمساعدتها في العثور على والدها، تامر عبدالسلام عبدالحكيم فوده، الذي انقطع الاتصال به عقب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدة أنه لم يكن من بين الموجودين في مستشفى إمبابة العام، رغم تداول معلومات تفيد بنقله إليها.

ونشرت هنا تامر استغاثة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أوضحت خلالها أن أسرتها توجهت إلى مستشفى إمبابة العام للتأكد من وجود والدها، بعدما تلقت معلومات تفيد بأنه موجود هناك، إلا أنهم لم يعثروا عليه.

وكتبت في منشورها: «يا جماعة بعد إذنكوا الناس اللي بتقول إنه في مستشفى إمبابة العام، هو مش موجود فيها، أهلي راحوا وهو مش موجود، فاللي متأكد فعلًا ويعرف حد جوه المستشفى هو اللي يكلمني».

وأضافت: «أقسم بالله يا جماعة هو مش موجود في مستشفى إمبابة العام، والله العظيم، بلاش لعب في أعصاب الواحد»، معبرة عن حالة القلق التي عاشتها أسرتها في ظل استمرار غياب والدها وعدم تمكنهم من الوصول إليه.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.