أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم انشغال بعض الأشخاص بتصوير الحوادث والأزمات بدلًا من مساعدة المصابين، موضحًا أن هناك فرقًا بين التصوير الرسمي الذي تقوم به الجهات المختصة ووسائل الإعلام المصرح لها، وبين تصوير الأفراد الذي قد يصاحبه تعطيل لجهود الإنقاذ وانتهاك لخصوصية المتضررين.

وأوضح الشيخ محمود الطحان، خلال تصريح له، أن الإنسان عند وقوع حادث أو إصابة أمامه؛ ينبغي أن يسارع إلى القيام بـ 3 أمور، أولها مساعدة المصاب بالطريقة الصحيحة، وإذا لم يكن قادرًا على تقديم المساعدة، فعليه إفساح الطريق أمام فرق الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية للوصول إلى موقع الحادث.

الانشغال بتصوير الحوادث

وأضاف أن الأمر الثالث هو عدم الانشغال بالتسابق على تصوير الحادث ونشر أخباره، أو جعل تحقيق المشاهدات والسبق في تداول الصور والفيديوهات هو الهدف الأساسي، محذرًا من تحول هذه التصرفات إلى ظاهرة تشغل الناس عن واجبهم الإنساني تجاه المصابين.

وأشار إلى أن الله- سبحانه وتعالى- أمر بالإحسان في كل شيء، مؤكدًا أن من الإحسان مساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف وإسعاف المصاب، بدلًا من الوقوف لتصويره أو التسبب في تعطيل الطريق أمام سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، موضحًا أن هذا السلوك قد يمثل مخالفة شرعية إذا ترتب عليه تعطيل وصول المساعدة إلى المصابين.

واستشهد بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إماطة الأذى عن الطريق صدقة»، مشيرًا إلى موقف الرجل الذي أزال غصنًا من طريق الناس، فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة، بما يؤكد أهمية عدم وضع العراقيل أمام الآخرين، خاصة في أوقات الحوادث والأزمات.

وحذر أمين الفتوى من تصوير المصابين والمتضررين ونشر صورهم دون مراعاة خصوصيتهم، مؤكدًا أن ذلك يمثل اعتداءً على حرمة الإنسان وخصوصيته، وأن المسلم مأمور بستر غيره، مستشهدًا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة».

وشدد على أن الانشغال بتحقيق الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصوير دماء المصابين وجراحهم، مع تعطيل وصول فرق الإنقاذ أو انتهاك خصوصية المتضررين، أمر محرم شرعًا، داعيًا إلى إعلاء قيمة الرحمة والإحسان، وجعل أولوية التعامل مع الحوادث هي إنقاذ الأرواح وتسهيل مهمة فرق الإسعاف والإنقاذ.