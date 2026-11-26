ردّ الإعلامي أحمد شوبير على حالة الغضب التي أثارتها بعض وسائل الإعلام المغربية، عقب أنباء رحيل الحسين عموتة عن تدريب النادي الأهلي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الجمهور صعب.. وبيحب الأداء مع النتائج»

حيث جاء رحيل عموتة عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحصد الفريق السماوي ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى 27 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف