كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الأحياء والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من أعمال رفع آثار الحريق الذي اندلع أمس، الأربعاء، أعلى الطريق الدائري بمنطقة شارع 10 بنطاق الوراق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل موقع الحادث ورفع كفاءة الطريق.

وشدد المحافظ على الدفع بالمعدات وفرق العمل اللازمة لتنفيذ أعمال ترميم وإصلاح الأجزاء المتضررة من الطريق واستبدال الحواجز الخرسانية التي تأثرت جراء الحادث بما يضمن تهيئة الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة السير.

وأوضح محافظ الجيزة أنه فور وقوع الحادث جرى استنفار جميع الأجهزة والجهات المعنية، وتكثيف التنسيق فيما بينها للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث واحتواء آثاره، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رفع المخلفات والإصلاح لحين الانتهاء منها وإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية.