صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “ قوه جياكون ” بأن سفناً يابانية توغلت بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لجزر "دياويو داو" الصينية، حيث قامت بأعمال استفزازية انتهكت سيادة الصين بشكل خطير وزعزعت استقرار الوضع في تلك الجزر.

ولفت المتحدث بإسم الخارجية الصينية "قوه جياكون"، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن الصين قدمت احتجاجاً شديد اللهجة إلى الجانب الياباني.

وأكد "قوه" أن جزر "دياويو داو" والجزر التابعة لها كانت دائماً جزءاً من الأراضي الصينية، مشيراً إلى أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اتخذت تدابير السيطرة اللازمة ضد السفن المعنية وفقاً للقانون.

وشدد المتحدث على أن الصين تدافع بحزم عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، داعياً اليابان إلى الالتزام بالتوافق المبدئي المكون من أربع نقاط بين الصين واليابان، ووقف جميع الأعمال الاستفزازية والانتهاكية، واتخاذ تدابير ملموسة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.