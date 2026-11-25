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أكدت الصين أنه ينبغي للبشرية استخدام التقنيات الناشئة -مثل الذكاء الاصطناعي- وإدارتها بطريقة مسؤولة .

جاء ذلك في كلمة مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، خلال مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي بشأن "تسوية النزاعات في عصر التغيرات التكنولوجية السريعة".

وأشار فو إلى أن موجة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي تتسارع وتيرتها، مما يجلب فرصا وتحديات غير مسبوقة للسلم والأمن الدوليين.

وأوضح فو أن التقنيات الناشئة -كالذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة- يمكن أن تكون أدوات فعالة للحفاظ على السلام، لكنها قد تصبح أيضا عوامل تؤدي إلى تصعيد النزاعات.

وشدد على ضرورة تعزيز الوحدة والتعاون بين جميع الدول لضمان توجيه تطور التقنيات الناشئة نحو الخير وتحقيق المنفعة للبشرية.

وقال فو: "علينا حماية الحقوق المشروعة لجميع الدول في استخدام التكنولوجيا لأغراض سلمية بشكل فعال، وتجنب التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي، أو إقامة حواجز تكنولوجية، أو التحريض على المواجهة بين التكتلات".

كما دعا المبعوث الصيني إلى دعم الأمم المتحدة لتمكينها من أداء دورها كقناة رئيسية للحوكمة العالمية في مجال التكنولوجيا.

وأكد أن الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لبناء نظام عالمي عادل ومنصف لحوكمة التكنولوجيا، بحيث يساهم التحول التكنولوجي في إعطاء دفعة قوية للسلام والتنمية في العالم.