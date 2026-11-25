أكدت داليا الحزاوي، الخبير التربوي ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن تطوير المدارس الحكومية أمر طال انتظاره، مشددة على ضرورة ألا تقتصر خطط التطوير على رفع كفاءة المباني والمنشآت، بل تمتد إلى تطوير المعلم والمناهج وتحسين جودة العملية التعليمية بالكامل.

وقالت داليا الحزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن تطوير المدارس يجب أن يشمل صيانة الفصول وتحسين الإضاءة والتهوية، وتوفير المعامل والمكتبات والملاعب، والاهتمام بالأنشطة المختلفة، إلى جانب تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لطلاب الدمج.

وأضافت أن توفير بيئة تعليمية جيدة ينعكس بصورة مباشرة على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، ويساعد المعلم على أداء رسالته وتوصيل المعلومات بصورة أفضل، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية التوسع في إنشاء مدارس جديدة بالتوازي مع تطوير المدارس القائمة.

وأوضحت أن بعض المديريات التعليمية تلجأ إلى حلول لتقليل الكثافات الطلابية، من بينها إلحاق الطلاب بمدارس بعيدة عن نطاقهم الجغرافي، وهو ما يمثل مشكلة لأولياء الأمور، خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأشارت إلى أن انتقال الأطفال الصغار لمسافات طويلة يوميا للوصول إلى مدارسهم يسبب لهم مشقة، وقد يؤثر على راحتهم وانتظامهم الدراسي، مطالبة بإطلاق حملة قومية للتوسع في إنشاء المدارس، بما يضمن توفير أماكن تعليمية قريبة من المناطق السكنية.

