وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور فعاليات إطلاق مشروع التصنيع المحلي لسيارة شيفروليه جروڤ، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدراتها الصناعية وتوطين صناعة السيارات، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي إلى 60%، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وبإطلاق شيفروليه جروڤ، ينضم طراز جديد إلى قائمة السيارات التي يتم تجميعها محليا في مصر، لتصبح رابع طرازات العلامة التجارية الأمريكية التي تدخل منظومة التجميع المحلي بالسوق المصرية.