عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تطوير منظومة الرى والصرف للحفاظ على التوازن البيئي بواحة سيوة.

وزير الري

واستعرض وزير الري الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمختلف مكونات المشروع، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتحسين إدارة المياه الجوفية ورفع كفاءة منظومة الصرف الزراعي بالواحة.

وأكد الدكتور سويلم أن أعمال التطوير تأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بواحة سيوة والتعامل مع التحديات التي تواجه المنظومة المائية بها، حيث يتم تنفيذ أعمال التطوير بالتكامل بين وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبالتنسيق التام مع أهالى الواحة، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المقومات البيئية والطبيعية المتميزة للواحة.

واحة سيوة

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تحقق من نجاح فى خفض مناسيب المياه ببحيرة سيوة وصولًا للمناسيب الآمنة، وما انعكس عن ذلك من تحسن فى حالة الأراضي الزراعية التى عانت على مدار سنوات طويلة من ارتفاع مناسيب مياه الصرف الزراعي وتدهور حالة التربة، الأمر الذى أسهم فى استعادة التوازن البيئي بالواحة وتحسين الظروف المعيشية لأهاليها.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثالثة من أعمال التطوير، التى تستهدف خفض مناسيب المياه ببحيرة بهي الدين من خلال نقل جزء من مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي باستخدام محطة رفع الغزالات، لتتكامل هذه الأعمال مع ما سبق تنفيذه من أعمال تطوير بمنظومة الصرف الزراعي بالواحة، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير شبكات توزيع المياه وتحسين كفاءة نقل المياه للأراضي الزراعية.

كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بإحكام إدارة المياه الجوفية بالواحة، واستكمال أعمال غلق الآبار السطحية العشوائية مرتفعة الملوحة وتوفير البدائل المناسبة من الآبار الجوفية العميقة، بما يسهم فى تحسين نوعية مياه الرى، وتحقيق التوازن بين معدلات السحب والاحتياجات المائية الفعلية، والحفاظ على الخزان الجوفي من الاستنزاف، بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه وأهالى الواحة.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة متابعة معدلات تنفيذ الأعمال الجارية والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة وإنهاء الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لمناسيب المياه بالبحيرات والمصارف، ومتابعة الآبار الجوفية، وتعزيز استخدام منظومة التليمترى فى الرصد والمتابعة ودعم اتخاذ القرار، والاهتمام بأعمال تشغيل وصيانة المنشآت المائية بالواحة، بما يضمن استدامة نتائج أعمال التطوير والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات بيئية وتنموية لخدمة أهالى سيوة.