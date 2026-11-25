مع إشراقة كل عام جديد، تترقب الفئات المختلفة من الموظفين والطلاب أجندة العطلات الرسمية، للفوز بنصيب من الراحة والتقاط الأنفاس بعيدًا عن ضغوط العمل وأعباء الدراسة، وفي هذا السياق، يكشف التقويم الميلادي لعام 2027 عن بشرى سارة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وطلاب المدارس والجامعات؛ إذ تفصلنا أيام عن استقبال أول إجازة رسمية ممتدة، يجمع فيها المستفيدون بين المناسبة الوطنية والدينية وبين العطلة الأسبوعية الاعتيادية.

بداية معطرة بالاحتفالات.. عيد الميلاد المجيد

تأتي مناسبة "عيد الميلاد المجيد"، المقررة يوم الخميس الموافق 7 يناير 2027، في صدارة أجندة العطلات الرسمية المرتقبة للعام الجديد.



عيد الميلاد المجيد

وتكتسب هذه الإجازة أهمية واستثنائية خاصة لدى الملايين نظرًا لتزامنها مع نهاية أسبوع العمل (يوم الخميس)، وهو ما يمهد الطريق أمام عطلة ممتدة تمنح الجميع فرصة مثالية للسفر، أو القيام بالأنشطة العائلية، أو التخطيط لرحلات قصيرة ومجالسة الأقارب والأصدقاء.

عطلة الـ 3 أيام المتتالية (72 ساعة راحة)

وفقًا للتقويم السنوي ونظام العطلات الأسبوعية المعمول به في مصر، ستتوزع أيام الراحة لتبدأ من يوم الخميس وحتى مساء السبت، على النحو الآتي:

- الخميس 7 يناير 2027: إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

3 أيام اجازة

- الجمعة 8 يناير 2027: العطلة الأسبوعية الثابتة.

- السبت 9 يناير 2027: العطلة الأسبوعية الثابتة.

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب الذين تمتد عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت على 3 أيام متواصلة من الراحة التامة (توازي 72 ساعة عمل متوقفة)، على أن تكون العودة الرسمية واستئناف الدوام والتدريس يوم الأحد الموافق 10 يناير 2027، كلٌ حسب لوائحه التنظيمية.

الموقف القانوني للقطاعات والمؤسسات المختلفة

تُعتبر إجازة عيد الميلاد المجيد من المناسبات الدينية والوطنية الأصيلة المقررة بقرارات سيادية وتنظيمية في الدولة. وفي إطار الضوابط التشريعية:

1. القطاع الخاص: استنادًا إلى الأحكام والقوانين التنظيمية وقرارات وزارة العمل المنظمة لقانون العمل المصري، تُعد هذه الإجازة حقًا للمصنعين والعاملين بالقطاع الخاص بـ "أجر كامل"، مع جواز تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك مقابل مثلي الأجر أو يوما راحة بديلًا وفق الضوابط.

رئيس الوزراء

2. القطاع الحكومي والجهاز الإداري: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يُلزم كافة الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، بوقف العمل وتطبيق الإجازة.



3. القطاع التعليمي (المدارس والجامعات): يُحدد موقف تعطيل الامتحانات أو الدراسة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، مع مراعاة الجداول الزمنية للامتحانات ليُراعي عدم عقد أي اختبارات في هذا اليوم للطلاب والأساتذة.

وتظل هذه العطلة الممتدة فرصة متكاملة لتجديد النشاط والراحة، في انتظار صدور القرارات التنفيذية الرسمية التفصيلية عن مجلس الوزراء والجهات المعنية مع اقتراب مطلع شهر يناير.