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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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الضوابط القانونية لاحتساب وتعويض الإجازات.. تفاصيل موعد أول عطلة رسمية في 2027 للموظفين والطلاب

إجازات 2027
إجازات 2027
خالد يوسف

يمثل الانتقال نحو العام الجديد فرصة مرتقبة لملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لالتقاط الأنفاس، خاصة بعد خلو جدول شهري نوفمبر وديسمبر تماماً من أي إجازات مدفوعة الأجر، لذا تتجه الأنظار صوب مطلع يناير 2027 لاغتنام أول عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تنظم قوانين العمل المصرية بصرامة ضوابط احتساب العطلات الرسمية وآلية تعويضها، لضمان حماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن المنشود بين استمرارية الإنتاج وحق العامل في الراحة القانونية. 

فرصة ذهبية لعطلة متصلة لمدة 3 أيام للموظفين والطلاب

يأتي عيد الميلاد المجيد، كأول عطلة رسمية مقبلة في مصر، وتوافق يوم الخميس الموافق 7 يناير 2027، وتمتد العطلة إلى 3 أيام متتالية للفئات التي تحصل على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، وجاءت تفاصيل أيام الإجازة الثلاثة على النحو التالي:

- الخميس 7 يناير 2027: إجازة عيد الميلاد المجيد.

- الجمعة 8 يناير 2027: عطلة أسبوعية.

- السبت 9 يناير 2027: عطلة أسبوعية للموظفين والطلاب الذين لا يعملون أو يدرسون يوم السبت.

وتحظى إجازة عيد الميلاد المجيد باهتمام كبير كل عام، كونها أول مناسبة رسمية يحصل خلالها العاملون على عطلة مع بداية يناير، كما تمثل فرصة أمام الكثيرين للاستراحة بعد انتهاء احتفالات رأس السنة وبدء عام جديد.

آخر إجازة رسمية في مصر خلال 2026

وانتهت قائمة الإجازات الرسمية المدرجة ضمن أجندة عام 2026، بعدما كانت إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر آخر العطلات الرسمية التي شهدها العام، ووافقت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الماضي.

وبذلك لا يتضمن شهرا نوفمبر وديسمبر 2026 أي مناسبات أخرى ضمن جدول الإجازات الرسمية المقررة، ليقتصر ما يحصل عليه الموظفون والطلاب خلال الفترة المتبقية من العام على العطلات الأسبوعية المعتادة، وفقًا لنظام العمل والدراسة لكل جهة.

جدول الإجازات الرسمية 2027

يتضمن جدول الإجازات الرسمية 2027 للقطاع الخاص، وفقًا للمواعيد المتوقعة، المناسبات التالية:

- عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2027

- عيد الشرطة و25 يناير: الاثنين 25 يناير 2027

- عيد الفطر المبارك: الثلاثاء 9 مارس 2027

- عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027

- عيد العمال: السبت 1 مايو 2027

- شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2027

- وقفة عرفات: السبت 15 مايو 2027

- عيد الأضحى المبارك:الأحد 16 مايو 2027.

- رأس السنة الهجرية 1449: الأحد 6 يونيو 2027

عيد الشرطة

- ذكرى ثورة 30 يونيو: الأربعاء 30 يونيو 2027

- ذكرى ثورة 23 يوليو: الجمعة 23 يوليو 2027

- المولد النبوي الشريف: السبت 14 أغسطس 2027

- عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر: الأربعاء 6 أكتوبر 2027

الضوابط القانونية لاحتساب وتعويض إجازات العاملين بمصر

تخضع العطلات الرسمية في مصر لمنظومة تشريعية محكمة تحددها قوانين العمل والخدمة المدنية، والتي تمنح الحق لمجلس الوزراء في إقرار الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

رئيس الوزراء

كما تمنح القوانين الحق لصاحب العمل في استدعاء العامل أيام العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة المهنية ذلك، بشرط تعويض العامل أجرًا مضاعفًا أو إجازة بديلة طبقاً للوائح المنظمة لبيئة العمل المصرية.

أول عطلة رسمية في 2027 ضوابط احتساب العطلات الرسمية العطلات الرسمية تعويض إجازات العاملين عيد القوات المسلحة

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