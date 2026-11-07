مصادر: ترامب مستعد لإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية لحل أزمة إيران

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقود جهودا تجري خلف الكواليس للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع إيران واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي.



وذكر الموقع أن فانس أجرى محادثات شبه يومية مع وسطاء من قطر وباكستان كما اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع طهران.



ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاح استمرار المسار الدبلوماسي في وقت تبقى فيه القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد.

وفي السياق ذاته ؛ قال ترامب بشأن إيران: لو سمحتُ لإيران بامتلاك سلاح نووي لما كانت إسرائيل موجودة اليوم ولمُحيت إسرائيل من على وجه الأرض.



وأتم تصريحه قائلا : لم أكن مرشحا في الانتخابات ولو كنتُ على ورقة الاقتراع لفزنا لكنني لم أكن مرشحا.