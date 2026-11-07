عبد الناصر محمد: إمام عاشور عقليته سيئة.. والأفضل عرضه للبيع فورًا

تحدث عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق القناة، عن إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، في ظل استبعاده المتواصل من قائمة الفريق خلال المباريات الأخيرة بقرار فني من المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات عبر برنامج "كورة وشاي وأصحاب" المذاع على قناة إم بي سي مصر: "أداء إمام عاشور سيئ جدًا، وعقليته سيئة جدًا، كرويًا هو من أفضل اللاعبين المصريين، لكن عقليته سيئة للغاية".

وأضاف: "لو كنت المدير الفني للأهلي، وإمام لم يسافر مع الفريق في فترة ييس توروب، كنت سأعرضه للبيع فورًا، الفريق لا يقف على أي لاعب، الأهلي لم يكن يحقق البطولات قبل إمام عاشور؟!".

وأردف: "لا تقل لي إنك عاقبته بملايين أو بغرامات مالية، كان يجب أن تعرضه للبيع، الأرجنتين لم تنتهِ بعد اعتزال مارادونا".