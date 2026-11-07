لازم يأخذ فرصته.. شوبير يوجه رسالة قوية للأهلي بشأن عمر سيد معوض

علق الإعلامي أحمد شوبير على عدم حصول عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي، على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، مطالبًا الجهاز الفني بمنح اللاعبين الشباب فرصة الظهور وإثبات قدراتهم، خاصة في المباريات التي تسمح بذلك، مثل مواجهة السكة الحديد.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة «النهار»: «هو لو عمر سيد معوض مش موجود ضد السكة الحديد، أمال هيبقى موجود إمتى؟ ضد الزمالك ولا بيراميدز! ولادنا لما كانوا موجودين كان فيه تنافس موجود جوه الفرقة».

وأضاف شوبير أن الجهاز الفني مطالب بالاعتماد على العناصر الشابة ومنحها فرصة المشاركة، من خلال ضمهم للمعسكرات وإدراجهم في قوائم المباريات، وإتاحة عدد من الدقائق لهم لإثبات قدراتهم، مشيرًا إلى أن وجودهم يمنح الفريق مزيدًا من المنافسة الداخلية.

وتابع: «اعتمد على الولاد دول، خدهم في المعسكر ودخلهم القائمة واديهم عدد من الدقائق، لازم يكون فيه فرص».

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تواصله مع سيد معوض قبل ظهوره على الهواء، مؤكدًا أنه عاتبه على رسالته الأخيرة، لأنها قد تضع مزيدًا من الضغوط على نجله، خاصة في ظل الجدل المثار حول استبعاده من قائمة الأهلي.

وأوضح شوبير أن سيد معوض أخبره بأن مشاركة عمر مع الأهلي ستمنحه فرصة الانضمام إلى المنتخب الأولمبي، بينما عدم مشاركته قد يحرمه من ذلك، لافتًا إلى أنه نصحه بترك نجله يحصل على فرصته دون ضغوط.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن عمر سيد معوض يمكنه إثبات نفسه حال حصوله على الفرصة، مشيرًا إلى إمكانية خروجه على سبيل الإعارة إذا لم يشارك مع الفريق، حتى يحصل على دقائق لعب ويعود للأهلي بصورة أفضل، مثلما حدث مع عمر الساعي.

