الجيش الإيراني يحقق أعلى مستوى للتأهب في المناطق الجنوبية.. ماذا يحدث؟

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن السلطات الإيرانية أصدرت الرمز 100 - وهو أعلى مستوى تأهب - للقوات العسكرية في المناطق الجنوبية الإيرانية.

جاء ذلك بالتزامن مع سماع إنفجارات قوية في جزيرة قشم بجانب تحليق الطائرات في سماء الجزيرة.

وفي وقت لاحق ؛ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق بمزيد من التدمير في إيران في اىولت الذي أعدت العراق فيه إجراءات طوارئ إشعاعية وحدت مسارات الطيران.

في حين أفادت رويترز بأن مصادر مطلعة على مشاورات البيت الأبيض تتوقع هجمات أمريكية متجددة.

وفي المكتب البيضاوي، قال ترامب إن واشنطن ستحدد ما إذا كان سيتم "الذهاب أبعد" و"التأكيد" على أن برنامج إيران النووي "لن يحدث مرة أخرى أبدًا".

وأضاف : “أفضل عدم تدمير بقية البلاد إن أمكن، لكن ربما سأضطر إلى ذلك. ستعرفون قريبًا بما فيه الكفاية”.

واستشهدت رويترز بمصدرين مجهولين مطلعين على المشاورات. قال أحدهما إن ترامب "ليس لديه شيء يخسره سياسيًا" بعد الانتخابات النصفية وأنه ميال إلى "مضاعفة الرهان" والهجوم.

وقال آخر: "هو يخطط لقصف إيران. لا تستمعوا إلى ما يقوله. امتنع لأجل الانتخابات النصفية. طلبنا منه الامتناع حتى الانتخابات النصفية".

كما أفادت رويترز بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد أطلعه على خيارات استئناف العمليات.