قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مين يقدر يمشيه؟.. عامر حسين يثير الجدل بشأن مستقبل حسام حسن
هل يرحل؟.. سيف زاهر يكشف كواليس حديثه مع أبوريدة بشأن مصير حسام حسن
أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تجربة سريرية.. دواء جديد يستهدف علاج سرطان البروستاتا المتقدم

سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء
سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء
آية التيجي

كشفت تجربة سريرية أجرتها جامعة ييل الأمريكية عن نتائج واعدة لدواء تجريبي جديد يستهدف سرطان البروستاتا المتقدم، إذ أظهرت النتائج قدرته على خفض مؤشرات نشاط الورم، وتقليص بعض آفات الأنسجة الرخوة، إلى جانب المساعدة في تخفيف الألم لدى عدد من المرضى.

ما هو سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء؟

ويستهدف الدواء، المعروف باسم «بافديغالاتاميد» (Bavdegalutamide)، نوعًا متقدمًا من سرطان البروستاتا يُعرف باسم سرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء، وهو مرض يستمر في التقدم رغم خفض مستويات هرمون التستوستيرون بالعلاجات الهرمونية.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Clinical Oncology، ونقل موقع «Medical Xpress» تفاصيلها، فيما وصف دانيال بتريلاك، أستاذ الطب بكلية الطب في جامعة ييل والباحث الرئيسي، الدواء بأنه «أول دواء من فئته» لعلاج سرطان البروستاتا.

وشملت التجربة السريرية، التي تضمنت المرحلتين الأولى والثانية، مرضى سبق تشخيصهم بسرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء، وهو أحد الأشكال المتقدمة من المرض.

وتعتمد بعض علاجات سرطان البروستاتا على خفض مستويات هرمون التستوستيرون، بهدف إبطاء نمو الخلايا السرطانية، لكن في هذه المرحلة المتقدمة قد يستمر الورم في النمو رغم انخفاض مستويات الهرمون، ما يجعل التعامل معه أكثر صعوبة.

سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء

بافديغالاتاميد.. كيف يعمل الدواء الجديد؟

يُعد «بافديغالاتاميد» من الأدوية التجريبية التي تعتمد على تقنية حديثة تُعرف باسم PROTAC، ويستهدف مستقبلات الأندروجين، وهي بروتينات تستقبل إشارات الهرمونات الذكورية، وتؤدي دورًا مهمًا في تحفيز نمو خلايا سرطان البروستاتا.

وعلى عكس بعض العلاجات التي تعمل على تعطيل نشاط البروتينات، تعتمد تقنية PROTAC على الاستفادة من نظام التحلل البروتيني الطبيعي داخل الخلايا، بهدف التخلص من بروتينات محددة تساهم في تطور المرض.

ووفقًا للباحثين، صُمم الدواء للتغلب على مقاومة سرطان البروستاتا للعلاجات الهرمونية، من خلال:

ـ تحفيز نظام تحلل البروتين الطبيعي داخل الخلايا.

ـ تسريع تكسير مستقبلات الأندروجين.

ـ التخلص من المستقبلات التي تستقبل إشارات التستوستيرون وتساهم في تحفيز نمو الورم.

سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء

نتائج التجربة السريرية للدواء الجديد

تضمنت التجربة مرحلتين لتقييم سلامة الدواء ومدى استجابة المرضى له.

ـ المرحلة الأولى:

أظهرت نتائج تقييم الجرعات أن جرعة يومية مقدارها 420 ملليجرامًا كانت آمنة لدى المرضى الذين سبق أن خضعوا لعلاجات سرطان البروستاتا.

ـ المرحلة الثانية:

قيّم الباحثون فاعلية الدواء من خلال متابعة مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA) قبل العلاج وبعده، وهو مؤشر يُستخدم لمتابعة تطور سرطان البروستاتا والاستجابة للعلاج.

وأظهرت النتائج مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها:

ـ انخفاض مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA).

ـ تراجع بعض آفات الورم في الأنسجة الرخوة.

ـ تحسن مستويات الألم لدى بعض المرضى.

ووصف دانيال بتريلاك هذه النتائج بأنها مؤشرات على استجابة إيجابية للعلاج.

سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء

طفرات جينية قد تزيد استجابة سرطان البروستاتا للدواء

لم يقتصر اهتمام الباحثين على تقييم الاستجابة العامة للدواء، بل درسوا أيضًا تأثيره في الأورام التي تحمل طفرات مختلفة في مستقبلات الأندروجين.

وأظهرت النتائج استجابة أفضل لدى المرضى الذين تحمل أورامهم طفرة T878 أو طفرة H875 أو كلتيهما، حيث سجلوا انخفاضًا أكبر في مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA).

وتشير هذه النتائج إلى إمكانية الاستفادة من أدوية تقنية PROTAC مستقبلًا ضمن مفهوم الطب الدقيق، الذي يهدف إلى اختيار العلاج بناءً على الخصائص الجينية والبيولوجية للورم لدى كل مريض.

سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء

هل يمثل الدواء الجديد علاجًا نهائيًا لسرطان البروستاتا؟

رغم النتائج الواعدة، فإن «بافديغالاتاميد» لا يزال دواءً تجريبيًا، ولا تعني نتائج المرحلتين الأولى والثانية إثبات قدرته على الشفاء من سرطان البروستاتا أو إطالة عمر المرضى.

وتظل هناك حاجة إلى دراسات سريرية إضافية وأوسع نطاقًا لتقييم فاعليته وسلامته على المدى الطويل، وتحديد المرضى الأكثر استفادة منه، قبل استخلاص نتائج نهائية بشأن استخدامه في علاج سرطان البروستاتا المتقدم.

سرطان البروستاتا علاج سرطان البروستاتا دواء جديد لسرطان البروستاتا سرطان البروستاتا النقيلي سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء مستقبلات الأندروجين هرمون التستوستيرون مستضد البروستاتا النوعي PSA طفرات سرطان البروستاتا أحدث أبحاث علاج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

ترشيحاتنا

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي يفند رواية الإخوان عن تحول سيد قطب..ويكشف تفاصيل مختلقة

إليسا

اليسا تكشف تفاصيل إطلاق ألبومها الجديد وحقيقة ارتباطها

الدكتور محمود مسلم

محمود مسلم: مصر تدعم التنمية في أفريقيا وإثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد