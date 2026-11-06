بنك كندا والحكومة يتفقان على الإبقاء على التضخم عند 2%

كشف بنك كندا عن إطار عمل جديد للسياسة النقدية مدته 5 سنوات، تم وضعه بالتعاون مع وزارة المالية الفيدرالية، ويُبقي على هدف التضخم دون تغيير عند نسبة 2%.

وسيدخل إطار العمل الجديد للسياسة النقدية حيز التنفيذ في الأول من يناير. ولطالما حدد هدف التضخم عند نسبة 2% وهي نقطة المنتصف ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 1% و3%- وذلك على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية.

وأكد بنك كندا أنه سيواصل الاستفادة من المرونة التي يتيحها النطاق المستهدف (1%-3%)، بهدف الوصول إلى أقصى مستوى ممكن من التوظيف المستدام عندما تستدعي الظروف ذلك.

وجاء في بيان مشترك صادر عن البنك ووزارة المالية: "يعمل البنك والحكومة على تجديد إطار السياسة النقدية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي تغييرات جذرية وتزايداً في حالة عدم اليقين الجيوسياسي".

وأضاف البيان: "ما زلنا متفقين على أن أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية لرفاهية الكنديين هي الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر ويمكن التنبؤ به".

وأوضح البيان أن السياسة النقدية ستستمر في نهجها المتماثل، مع إيلاء اهتمام متساوٍ للانحرافات سواء كانت أعلى أو أقل من المستوى المستهدف.

وذكر البنك أن محافظه، تيف ماكليم، سيتحدث بمزيد من التفصيل حول هذا الإطار المجدد في 24 نوفمبر.