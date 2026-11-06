البابا ليو الرابع عشر يصل أوروجواي في مستهل جولة بأمريكا الجنوبية تشمل 3 دول

وصل البابا ليو الرابع عشر إلى أوروجواي، اليوم الجمعة، في مستهل جولة رعوية إلى أمريكا الجنوبية تشمل ثلاث دول، وذلك بعد رحلة جوية استغرقت نحو 14 ساعة انطلاقا من العاصمة الإيطالية روما، في زيارة تحظى باهتمام خاص لكونها الأولى لبابا إلى البلاد منذ قرابة أربعة عقود.

وهبطت طائرة البابا في العاصمة مونتيفيديو، لتبدأ بذلك جولته التي تأتي بعد أقل من شهر على خضوعه لجراحة في الرئة، كما تمثل عودة للزيارات البابوية إلى أوروجواي بعد غياب طويل، إذ كانت آخر زيارة من هذا النوع عام 1988، عندما زارها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.

وتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر إلى الطبيعة العلمانية للمجتمع الأوروجوياني، إذ تُعد البلاد من أكثر دول أمريكا اللاتينية علمانية، وهو ما يضع الزيارة في سياق خاص من التواصل بين الكنيسة الكاثوليكية ومجتمعات القارة.

وتأتي الجولة بعد 8 سنوات من آخر زيارة قام بها بابا إلى أمريكا الجنوبية، بحسب المعلومات الواردة في التقرير، وتشمل 3 دول، في إطار تحركات البابا الخارجية للتواصل مع المجتمعات الكاثوليكية في المنطقة.