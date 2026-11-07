أسعار الذهب اليوم السبت 7-11-2026

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية على مدار تعاملات أمس الجمعة بقيمة نحو 50 جنيها مقارنة بتعاملات سابقة.

واستقر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات محلات الصاغة.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار المعدن الأصفر في مصر و كذلك في البورصة العالمية:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وفي التفاصيل، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7095 جنيهًا للبيع مقابل 7065 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل عيار 21 سعر 6210 جنيهات للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6180 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وفيما يخص عيار 18، الذي يُستخدم في المشغولات الشبابية والموديلات الحديثة، فقد سجل 5325 جنيهًا للبيع و5295 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

أما عيار 14، فقد بلغ سعره 4140 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعلى صعيد الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات)، سجل سعر البيع 49680 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 49440 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر وعالميًا

وفي السوق العالمية، سجلت أوقية الذهب (الأونصة) نحو 4062.56 دولارًا.

وبلغ سعرها محليًا في مصر 220745 جنيهًا للبيع و219680 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار في الصاغة

وفي سياق متصل، بلغ سعر الدولار في محلات الصاغة 54.34 جنيهًا، مقابل 53.83 جنيهًا في البنوك.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء؟

يُذكر أن سعر البيع هو السعر الذي يشتري به المستهلك الذهب من محل المجوهرات، ويشمل المصنعية والدمغة، في حين أن سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به التاجر الذهب من العميل عند إعادة البيع.

وينصح خبراء السوق المشترين بمقارنة الأسعار بين المحلات، والتأكد من وجود الدمغة الرسمية على القطع، والاحتفاظ بفاتورة الشراء.