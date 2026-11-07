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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في كراكوف إلى 5 قتلى وأكثر من 10 مصابين.. والشرطة تعتقل المنفذ

حادث كراكوف
حادث كراكوف
القسم الخارجي

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار الذي شهدته مدينة كراكوف، جنوب بولندا، إلى خمسة قتلى وأكثر من 10 مصابين، فيما أعلنت الشرطة البولندية اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وفق أحدث المعلومات التي نقلتها وكالتا «رويترز» و«أسوشيتد برس» عن السلطات البولندية، اليوم السبت.

ووقع الحادث في ساحة السوق الرئيسية بوسط مدينة كراكوف، وهي واحدة من أبرز المناطق السياحية والتجارية في البلاد، عندما أقدم رجل كان يستقل سيارة على إطلاق النار بصورة عشوائية باتجاه أشخاص في المنطقة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وأفادت الشرطة بأن قواتها تحركت لملاحقة المشتبه به، وتمكنت من توقيفه بعد تبادل لإطلاق النار، أُصيب خلاله المشتبه به برصاص الشرطة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

كما أُصيب شرطيان خلال المواجهة مع منفذ الهجوم، وفقا لـ رويترز.

تفاصيل العملية الأمنية

وذكرت وكالة «رويترز» أن الشرطة تلقت بلاغات قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، تفيد بإطلاق شخص النار على المارة في محيط الساحة الرئيسية. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به كان يرتدي ملابس ذات طابع عسكري، قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة عليه خلال عملية أمنية شهدت تبادل إطلاق النار.

وعلى إثر الحادث، انتشرت قوات الشرطة وفرق الإسعاف والإنقاذ في موقع إطلاق النار، كما جرى تأمين المنطقة وإبعاد المواطنين والسياح عن محيط الواقعة، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأمنية وجمع الأدلة، وفقا لـ رويترز.

تحرك حكومي وتحقيقات لكشف الدوافع

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك متابعته المستمرة لتطورات الحادث، مؤكداً تلقيه إحاطات من وزير الداخلية بشأن الوضع في كراكوف، فيما أعرب الرئيس البولندي كارول نافروتسكي عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين.

ولا تزال دوافع إطلاق النار والملابسات الكاملة للحادث قيد التحقيق، ولم تعلن السلطات البولندية حتى الآن عن وجود دوافع سياسية أو إرهابية مؤكدة وراء الواقعة, وفقا لـ وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

إطلاق النار كراكوف الشرطة البولندية السلطات البولندية

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