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صراع الصدارة.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد في قمة نارية بالدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صراع الصدارة.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد في قمة نارية بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
مجدي سلامة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية إلى ملعب رياض إير متروبوليتانو، غدًا الأحد، إذ يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، تحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة؛ في ظل التقارب الكبير بين الفريقين، إذ يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بعدما حقق 10 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة خلال أول 11 جولة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 28 نقطة، جمعها من 9 انتصارات وتعادل وهزيمة.

أرقام قياسية

ويدخل الفريق الكتالوني المواجهة بأفضلية نقطتين، بعدما سجل لاعبوه 46 هدفًا خلال 11 مباراة، بمعدل يتجاوز 4 أهداف في اللقاء الواحد، مقابل استقبال شباكه 12 هدفًا، ليقدم الفريق بقيادة الألماني هانز فليك واحدة من أقوى البدايات الهجومية في المسابقة.

دفاع حديدي

في المقابل، يمتلك أتلتيكو مدريد أرقامًا دفاعية مميزة، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، مقابل تسجيل 22 هدفًا، وهو ما يعكس صلابة الفريق تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي نجح في قيادة الروخي بلانكوس لتحقيق 7 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني قبل هذه المواجهة.

وتشير الأرقام إلى تفوق برشلونة هجوميًا، بعدما سدد لاعبوه 171 كرة خلال أول 11 جولة، مقابل 134 تسديدة لأتلتيكو مدريد، كما نفذ الفريق الكتالوني 7748 تمريرة، مقارنة بـ6421 تمريرة للفريق المدريدي، وهو ما يعكس اختلاف الأسلوب بين الفريقين، خاصة مع اعتماد فليك على الاستحواذ والضغط المتقدم، مقابل التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة في منظومة سيميوني.

تاريخ المواجهات

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، فاز أتلتيكو مدريد مرتين خلال آخر 5 مباريات أمام برشلونة في مختلف المسابقات، مقابل 3 انتصارات للفريق الكتالوني، لكن برشلونة يمتلك أفضلية واضحة في ملعب متروبوليتانو بالدوري، بعدما حقق الفوز في آخر 4 زيارات له إلى معقل أتلتيكو.

وتبرز أسماء لامين يامال ورافينيا في حسابات برشلونة الهجومية، بينما يعول أتلتيكو على جوليان ألفاريز، الذي استعاد حسه التهديفي بعدما سجل في آخر مباراتين بالدوري، إلى جانب خطورة بقية عناصره الهجومية.

وتشهد صفوف برشلونة غياب لاعب الوسط رودري بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما تحوم الشكوك حول جاهزية عدد من اللاعبين، بينما يفتقد أتلتيكو خدمات كريستيان روميرو للإصابة العضلية.

وتحمل المواجهة فرصة لبرشلونة لتوسيع الفارق إلى 5 نقاط والابتعاد بالصدارة، بينما يمنح الفوز أتلتيكو مدريد فرصة انتزاع المركز الأول بفارق نقطة واحدة، في قمة قد يكون لها تأثير مهم على شكل المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

صراع الصدارة برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

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