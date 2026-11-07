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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس مصر.. بيتر كوريكس يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا في مرمى أبو قير للأسمدة

بيتر كوركيس
بيتر كوركيس
إسلام مقلد

نجح بيتر كوركيس في تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في مرمى فريق أبو قير للأسمدة لتصبح النتيجة 2-2، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل كوركيس الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر اللقاء من تسديدة قوية.

ونجح الجناح العراقي بيتر كوركيس في الحصول على ركلة جزاء؛ بعد مهارة فردية رائعة، قبل أن يصوب الركلة ويحزرها في شباك محمود جنش ليمنح سيراميكا التقدم في الدقيقة 32.

بينما سجل هدفي أبو قير للأسمدة كل من علي حسين واحمد فايز في الدقيقتين 53 و61 من عمر اللقاء.

تشكيل أبو قير للأسمدة أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد داهش، أحمد عوض، محمد دبش، محمد علاء.

خط الوسط: رامز ميلاد، يوسف حمدي، عمر إبراهيم، مصطفى عبد الرحيم، أحمد خالد.

خط الهجوم: علي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شيكا، جابر كامل، محمد أوشا، عماد حمدي، محمود يوسف، أيمن الجزار، جديون، فيفور أكيم، محمد كمارة.

ويسعى هيثم شعبان لتحقيق بداية إيجابية في مهمته الجديدة مع أبو قير للأسمدة، من خلال الخروج بنتيجة إيجابية أمام سيراميكا كليوباترا، ومساعدة الفريق على استعادة توازنه في منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

ـ حراسة المرمى: محمد بسام.
ـ خط الدفاع: حسين السيد - محمد المغربي - أحمد رمضان بيكهام - فتحي محمد.
ـ خط الوسط: عمرو قلاوة  - عمرو السولية - أحمد بلحاج  - بيتر كروكيس - مروان عثمان.
ـ خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد علاء - معاذ أحمد - أحمد هاني - كريم نيدفيد - محمد رضا بوبو - صديق ايجولا  - أيمن موكا - خالد النبريصي - محمد شيكا.

بيتر كوركيس سيراميكا كليوباترا أبو قير للأسمدة بطولة كأس مصر كأس مصر

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