سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 7 نوفمبر 2026 في البنوك

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نسبيًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، مع استمرار التفاوت بين أسعار شراء وبيع العملة السعودية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسجل سعر الريال في البنك المركزي المصري 14.35 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع، وفق مستويات الأسعار الواردة في تحديثات اليوم.

وتباينت أسعار الريال السعودي بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة مستويات متقاربة، بينما اختلفت الأسعار في عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى، من بينها بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان وبنك البركة الإسلامي والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد وبنك أبو ظبي الإسلامي.

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ويحظى سعر الريال السعودي اليوم باهتمام واسع من المواطنين، خاصة الراغبين في متابعة أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، وكذلك المتعاملين الذين يهتمون بمعرفة أحدث أسعار الشراء والبيع داخل البنوك، ومقارنة مستويات الصرف بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كم سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 نوفمبر 2026؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 14.35 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

وعلى مستوى البنوك الأخرى، أظهرت الأسعار تفاوتًا في مستويات شراء وبيع العملة السعودية، إذ سجل الريال في البنك الأهلي المصري 14.27 جنيه للشراء، و14.37 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في بنك مصر وبنك القاهرة.

وفي المقابل، سجلت بعض البنوك أسعارًا مختلفة، سواء على مستوى الشراء أو البيع، وهو ما يجعل متابعة التحديثات المصرفية أمرًا مهمًا للراغبين في معرفة السعر المعلن لدى كل بنك قبل إجراء عمليات شراء أو بيع الريال السعودي.

ما سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 14.35 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

ويأتي سعر البنك المركزي ضمن المؤشرات التي يتابعها المهتمون بحركة أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، خاصة عند مقارنة مستويات الصرف المعلنة في البنوك المختلفة.

كم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 14.27 جنيه للشراء، و14.37 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة لتعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

ويتابع عملاء البنك الأهلي المصري أسعار العملة السعودية لمعرفة مستويات الشراء والبيع، ومقارنة السعر المعلن داخل البنك بمستويات الصرف لدى المؤسسات المصرفية الأخرى.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 14.27 جنيه للشراء، و14.37 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت.

وتطابقت أسعار شراء وبيع الريال السعودي في بنك مصر مع المستويات المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، وفق البيانات الواردة في تحديثات أسعار العملات اليوم.

كم سجل الريال السعودي في بنك القاهرة؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 14.27 جنيه للشراء، و14.37 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

وجاءت هذه المستويات مماثلة للأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سواء بالنسبة لسعر شراء العملة السعودية أو سعر بيعها مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 14.30 جنيه للشراء، و14.40 جنيه للبيع، وفق مستويات الصرف الواردة خلال التعاملات المسائية اليوم السبت.

ويختلف السعر المعلن في بنك قناة السويس عن المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، وهو ما يعكس تفاوت أسعار العملات بين المؤسسات المصرفية العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني اليوم

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني إلى 14.20 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

وتوضح هذه المستويات وجود اختلاف بين سعري الشراء والبيع داخل البنك، مقارنة بالأسعار المعلنة في عدد من البنوك الأخرى التي يتابعها المتعاملون في سوق العملات.

كم سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 14.30 جنيه للشراء، و14.35 جنيه للبيع، وفق تحديثات أسعار الصرف الواردة اليوم السبت.

ويأتي السعر المعلن في البنك ضمن قائمة أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، التي تشهد تفاوتًا بين المؤسسات المصرفية وفق مستويات الشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي 14.31 جنيه للشراء، و14.38 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

ويحرص المهتمون بأسعار العملات على متابعة السعر المعلن في بنك البركة الإسلامي ومقارنته بمستويات الصرف في البنوك الأخرى، للتعرف على الفروق بين أسعار شراء وبيع العملة السعودية.

كم سجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي؟

استقر سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي عند 14.34 جنيه للشراء، و14.38 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة لتعاملات اليوم السبت.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات التداول المعلنة في البنوك المصرية، التي تختلف فيما بينها بصورة متفاوتة على مستوى شراء الريال السعودي وبيعه.

ما سعر الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.89 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

ويعد السعر المعلن في المصرف المتحد من بين الأسعار المختلفة الواردة في قائمة البنوك محل المتابعة، سواء بالنسبة لسعر الشراء أو سعر البيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي 14.57 جنيه للشراء، و14.59 جنيه للبيع، وفق مستويات الأسعار الواردة اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

وتأتي هذه الأسعار ضمن تحديثات سوق الصرف المصرفي، التي يتابعها المواطنون والمتعاملون لمعرفة أحدث مستويات العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

كيف تختلف أسعار الريال السعودي بين البنوك المصرية اليوم؟

تكشف أسعار الريال السعودي اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 عن وجود تفاوت بين البنوك المصرية في مستويات شراء وبيع العملة السعودية، حيث سجل البنك المركزي 14.35 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع، بينما بلغت الأسعار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 14.27 جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع.

كما سجل بنك قناة السويس 14.30 جنيه للشراء و14.40 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك الكويت الوطني إلى 14.20 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع، في حين سجل بنك التعمير والإسكان 14.30 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة الإسلامي بلغ سعر الريال 14.31 جنيه للشراء و14.38 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف العربي الدولي 14.34 جنيه للشراء و14.38 جنيه للبيع، وبلغ السعر في المصرف المتحد 13.89 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع، وسجل بنك أبو ظبي الإسلامي 14.57 جنيه للشراء و14.59 جنيه للبيع.

وتظل متابعة أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي تحظى باهتمام الباحثين عن أسعار العملات اليوم، خاصة مع اختلاف الأسعار المعلنة بين البنوك، وحرص المتعاملين على معرفة مستويات الشراء والبيع قبل تنفيذ معاملاتهم المصرفية.