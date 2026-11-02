مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط الدولار .. وتراجع جماعي بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعاً جماعياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع استمرار هبوط الدولار أمام الجنيه، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ويأتي تراجع الريال السعودي بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه المصري وسط متابعة قوية من المسافرين لأداء العمرة لتطورات سعر الريال السعودي.

وسجل متوسط سعر الريال في البنك المركزي المصري نحو 14.75 جنيه للشراء و14.79 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الريال في البنوك اليوم كالتالي:

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للريال، عند 14.85 جنيه للشراء و14.88 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي سجل الريال 14.75 جنيه للشراء و14.79 جنيه للبيع،

وفي البنك المصري الخليجي 14.73 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 14.73 جنيه للشراء و14.77 جنيه للبيع،

وبنك HSBC نحو 14.73 جنيه للشراء و14.76 جنيه للبيع،

وبنك التعمير والإسكان 14.73 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل 14.72 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع،

وبنك قناة السويس 14.70 جنيه للشراء و14.79 جنيه للبيع.

واستقر السعر في بنوك مصر والأهلي المصري وكريدي أجريكول عند 14.68 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية 14.66 جنيه للشراء و14.76 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الكويت الوطني NBK نحو 14.60 جنيه للشراء و14.92 جنيه للبيع،

وفي البنك العقاري المصري العربي 14.38 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع،

فيما سجل المصرف المتحد أقل سعر للشراء عند 14.28 جنيه و14.79 جنيه للبيع.