القبض على لص سرق حقيبة من داخل سيارة في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من داخل سيارة ملاكي بأسلوب «المغافلة»، أثناء توقفها بأحد الشوارع في بورسعيد.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه مالك مقهى ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ. وبسؤاله؛ أقر باكتشافه سرقة الحقيبة من داخل السيارة أثناء توقفها بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، وأرشد عن المسروقات، وتم ضبطها.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.