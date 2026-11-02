محافظ أسوان : 300 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بنصر النوبة

أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، اليوم الاثنين، استمرار الجهود لاستكمال مشروع إحلاح وتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بمركز ومدينة نصر النوبة؛ بما يسهم في تطوير البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري لقرى المحافظة المستهدفة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بوفد لجنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الممثل في نائب رئيس قطاع التشييد أحمد سامي، ومدير مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بالوزارة المهندس أحمد بسيوني، ومدير مشروعات قطاع الإسكان المهندس أسامة مبارك، إلى جانب ممثلي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس عمرو لاشين -بحسب بيان صحفي صادر عن المحافظة اليوم- أن المشروع يحظى بدعم وتنسيق مستمر مع وزارتي الإسكان والتخطيط؛ حيث تم اعتماد 300 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الجديد 2026/2027، بما يتيح استكمال المستهدف وتوفير باقي الاعتمادات مالياً بشكل مرحلي لإتمام إحلال وتجديد 628 منزلاً إضافياً تجرى بها الأعمال حالياً بمعدلات تنفيذ متواصلة.