سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، لليوم الثاني على التوالي، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وجاء التراجع مدفوعاً بتحسن المعروض الدولاري وزيادة جاذبية الجنيه المصري بعد رفع العائد، مما انعكس على شاشات البنوك بتراجع جماعي في سعري الشراء والبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 55.36 جنيه للشراء، و55.50 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم:

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى سعر للدولار، حيث سجل 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع،

فيما سجل بنك قناة السويس 55.40 جنيه للشراء و55.50 جنيه للبيع.

واستقر السعر في عدد كبير من البنوك عند مستوى موحد، حيث سجل في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، وبنك البركة، والبنك العقاري المصري العربي نحو 55.39 جنيه للشراء و55.49 جنيه للبيع.

وفي بنكي كريدي أجريكول والتعمير والإسكان، سجل الدولار 55.38 جنيه للشراء و55.48 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 55.37 جنيه للشراء و55.47 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB وبنك الكويت الوطني NBK نحو 55.35 جنيه للشراء و55.45 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار في بنك HSBC، حيث سجل 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.