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وظائف وزارة العمل 2026.. 440 فرصة عمل برواتب مجزية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف وزارة العمل 2026.. 440 فرصة عمل برواتب مجزية

وظائف وزارة العمل 2026
وظائف وزارة العمل 2026
محمد غالي

تتواصل جهود توفير فرص عمل جديدة للشباب في القطاع الخاص، من خلال إتاحة وظائف بمؤهلات وتخصصات متنوعة تلبي احتياجات الشركات في مجالات النقل والتوزيع والتجارة والخدمات الغذائية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراعاة الخبرات العملية عند تحديد الرواتب.

وظائف وزارة العمل 2026

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة العمل توافر 440 فرصة عمل لدى لنقل الأموال وتأمينها، وشركة للتجارة والتوزيع، والتي تستهدف إتاحة فرص للباحثين عن عمل من مختلف الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية.

فرص عمل

وظائف 2026.. 80 فرصة عمل

تضمنت نشرة وزارة العمل احتياج شركة لنقل الأموال وتأمينها إلى تعيين 80 موظفا في تخصصين، لتلبية احتياجاتها التشغيلية، وجاء توزيع الوظائف كالتالي.

مشرف تغذية ماكينات: 50 فرصة عمل.
سائق: 30 فرصة عمل، بشرط امتلاك رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية.

شروط التقديم على الوظائف

وحددت الشركة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، وتشمل ما يلي.

الحصول على مؤهل عال أو فوق متوسط، وفقا لطبيعة الوظيفة.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و48 عاما.
الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع زيادة قيمة الراتب وفقا لسنوات الخبرة وطبيعة العمل.

عنوان وأرقام التقديم


ويمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة التواصل مع الشركة والاستفسار عن إجراءات التقديم من خلال البيانات التالية.

العنوان: 25 شارع الترعة، بجوار قسم ثان، امتداد محطة الأسرة.

فرص عمل

وظائف 2026.. 360 فرصة عمل في 8 تخصصات

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة للتجارة والتوزيع حاجتها إلى شغل 360 وظيفة في عدد من التخصصات المرتبطة بالمبيعات والتجارة والخدمات الغذائية، لتلبية احتياجات فروعها المختلفة.

وتتنوع الوظائف المتاحة بالشركة بين مسؤولين للمبيعات والكاشير ومنسقي الممرات، إلى جانب السائقين والعاملين في أقسام اللحوم والخضروات والبقالة والمأكولات، وفق التوزيع التالي.

المسمى الوظيفي  عدد الفرص

مسؤول مبيعات  100 
كاشير  50 
منسق ممرات  50 
سائق  20 
بائع لحوم  30 
بائع خضروات  30 
بقال  50 
بائع مأكولات  30 
الإجمالي  360

شروط التقديم على وظائف

وتشمل ضوابط التقدم للوظائف المعلنة بالشركة مجموعة من الشروط، أبرزها.

الحصول على مؤهل عال أو فوق متوسط، بحسب طبيعة الوظيفة.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 عاما.
يشترط في المتقدم لوظيفة سائق الحصول على رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية.
تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة سنوات الخبرة عند تحديد قيمة الراتب.

وأتاحت الشركة للراغبين في التقديم والاستفسار عن الوظائف المتاحة التواصل من خلال البيانات التالية.

العنوان: 53 شارع مصر حلوان الزراعي، المعادي.

فرص عمل

نصائح للراغبين في التقديم على وظائف وزارة العمل

وتتيح الوظائف المعلنة فرصا متنوعة للباحثين عن عمل، في ظل اختلاف طبيعة المهن المطلوبة بين الأعمال الإدارية والتجارية والقيادة والخدمات الغذائية، بما يفتح المجال أمام أصحاب المؤهلات والخبرات المختلفة للالتحاق بسوق العمل.

وينبغي للراغبين في التقدم التواصل مباشرة مع الشركات عبر أرقام الهواتف والعناوين المعلنة، للتعرف على تفاصيل الوظيفة المناسبة، والمستندات المطلوبة، ومواعيد المقابلات الشخصية، إلى جانب الاستفسار عن الراتب المحدد لكل مهنة وفقا للمؤهل والخبرة العملية.

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