حزب آيزنكوت: تكتل الأحزاب المناهضة لنتنياهو يجتمع لأول مرة غدا

يجتمع قادة التكتل الرئيسي للمعارضة الإسرائيلية لأول مرة، غدا الثلاثاء؛ لبحث تنسيق المواقف لتأمين أغلبية برلمانية مناهضة لتكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي، ولم تحسم المنافسة بين المعسكرين الرئيسيين.

وفي بيان لحزب "ياشار"، الذي يتزعمه جادي آيزنكوت، اليوم الإثنين، أكد أن "قادة تكتل التغيير سيجتمعون في هرتسليا شمال غربي البلاد، لبحث الخطوات المقبلة وتنسيقها، فيما يعد أول اجتماع لقادة التكتل منذ انتخابات 27 أكتوبر.

وحصد معسكر بنيامين نتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر المعارضة، بينما حققت الأحزاب العربية قفزة تاريخية بوصولها إلى 19 مقعدًا.



هرتسوج يبدأ المشاورات مع الأحزاب الأربعاء

وفي سياق متصل، سيبدأ الرئيس الإسرائلي إسحاق هرتسوج، المشاورات مع قادة الأحزاب الصغيرة أولا، وفقًا لما ذكره مكتبه؛ "من أجل السماح بدراسة شاملة لجميع الخيارات المطروحة، قبل إجراء المشاورات مع الفصائل الكبيرة، ولتوليد تفكير إبداعي" بشأن من سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب هيرتسوج: "يرغب الرئيس في الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف، ودراسة ما إذا كانت هناك توجهات أو بدائل إضافية قد تُسهم في التوصل إلى اتفاقات وتشكيل حكومة. ويستند هذا إلى إدراكه لأهمية استنفاد جميع الاحتمالات في هذا الوقت، وتوسيع نطاق الحوار، ودراسة كل مسار قد يُعزز العملية".

وسيلتقي هيرتسوج أولاً بقادة حزب الصهيونية الدينية (زيهوت) في الساعة الخامسة مساءً بعد غدٍ الأربعاء، كما سيجتمع مع ممثلين عن حزبي شاس وإسرائيل بيتنا مساء الأربعاء.

ويوم الخميس سيواصل اجتماعاته مع أحزاب أكبر حجماً تدريجياً، إذ سيبدأ بـ "يهودية التوراة الموحدة" في الساعة 8:30 صباحًا، ثم "عوتسما يهوديت"، والديمقراطيين، و"راعام"، والقائمة المشتركة، و"ياحاد"، وسينهي اليوم باجتماع مسائي مع أكبر حزبين، حزب ياشار بزعامة غادي آيزنكوت وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جهته، أعلن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، اليوم الإثنين، أنه لن يعمل في حكومة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كان ذلك كجزء من مقترح اتفاقية تناوب يتولى فيها ليبرمان منصب رئيس الوزراء أولاً.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي: "لم يكن أحد أوضح مني في الحملة الانتخابية الأخيرة، قد ينقلب العالم رأسًا على عقب، لن أجلس مع نتنياهو، حتى لو عرض عليّ التناوب على السلطة وأن أكون أول من يتولى المنصب، فلن يحدث ذلك.. كنت واضحًا أيضًا بشأن مسألة حكومة الأقلية، ولن يحدث ذلك".

وأضاف ليبرمان، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أنه منذ الانتخابات، تواصل معه قادة من الائتلاف بمقترحات غريبة للغاية"، لكنه لم يلتقِ بنتنياهو نفسه.

وأكد ليبرمان دعمه ليائير لابيد، رئيس حزب "معا" لرئاسة الكنيست، و"جادي آيزنكوت" رئيس حزب يشار لتشكيل الحكومة المقبلة، الذي حمّله مسؤولية الهزيمة التي تعرضت لها كتلة المعارضة في الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي.