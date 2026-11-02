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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم الأخبار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 161 لسنة 2026 بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

 جامعة كيان للعلوم التطبيقية

 

ونصت المادة الأولى على إنشاء وتنظيم جامعة كيان للعلوم التطبيقية، مع سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 عليها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الجديد أو القانون المرافق له.

ونصت المادة الثانية، من القانون،  على نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة المنشأة بالقانون رقم 74 لسنة 2013 إلى كلية الطب بجامعة كيان للعلوم التطبيقية، على أن تؤول إلى الجامعة جميع أصول الكلية وموجوداتها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات جاء ذلك وفقًا من القانون الجريدة الرسمية اليوم.

كما نصت على نقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الطب بالقوات المسلحة إلى كلية الطب بالجامعة، بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.

ووفقًا للمادة الثالثة:"يستمر الطلاب والدارسون والمتدربون المقيدون في تاريخ العمل بالقانون في الدراسة والتدريب وفقًا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2013، مع الاحتفاظ بالمراكز القانونية المقررة لهم بموجبه".

كما نصت المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 74 لسنة 2013، وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد أو القانون المرافق له.
 

جامعة كيان جامعة كيان للعلوم التطبيقية مجلس النواب النواب جامعة كيان للعلوم

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