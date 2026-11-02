كأس عاصمة مصر| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون

أعلن المغربي الحسين عموتة، مدرب الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهد تشكيل الأهلي عودة أكثر من لاعب، أبرزهم: محمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد الله، وأحمد رضا، ومحمود صلاح.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

حمزة علاء في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد.

في الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، محمود صلاح.

في الهجوم: محمد عبد الله، طاهر محمد طاهر، وسفيان بنجديدة