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بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2026-2027.

ويبحث عشاق القلعة الحمراء عن بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم، وموعد انطلاق اللقاء والقنوات الناقلة، لمتابعة أحداث المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته في البطولة وحصد ثلاث نقاط جديدة.

 موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

 

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي المواجهة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، التي تضم الفريقين إلى جانب الجونة وإنبي وبترول أسيوط.

 القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

 

تنقل قناة أون سبورت ON Sport مباراة الأهلي والمقاولون العرب على الهواء مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق المواجهة، لرصد استعدادات الفريقين وأبرز الجوانب الفنية.

ومن المقرر أن يبدأ الاستوديو التحليلي في السابعة والربع مساءً، قبل انطلاق صافرة المباراة.

 موقف الأهلي والمقاولون العرب قبل اللقاء

 

يدخل الأهلي المباراة بعدما حقق الفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأولى، بينما استهل المقاولون العرب مشواره بالفوز على الجونة بهدفين نظيفين، ليحصد كل فريق أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس عاصمة مصر.

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