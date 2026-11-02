عماد متعب: بن جديدة مهاجم الأهلي الصريح وسيُسجل أهدافًا كثيرة

أشاد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، بإمكانيات المهاجم بن جديدة، مؤكدًا أنه يمتلك القدرة على تسجيل العديد من الأهداف حال حصوله على الفرص المناسبة خلال المباريات.

وقال عماد متعب، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إنه يرى أن بن جديدة هو المهاجم الصريح في صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب يجيد التحرك داخل الملعب، لكنه لا يحصل على الكرات التي تساعده على التسجيل.

وأوضح متعب أن بن جديدة يتحرك بشكل صحيح، إلا أن الكرات لا تصل إليه بالشكل المطلوب، وهو ما يفسر عدم تسجيله عددًا كبيرًا من الأهداف، مؤكدًا أنه حال حصوله على الفرص الكافية سيتمكن من هز الشباك كثيرًا.

ويأتي حديث متعب بالتزامن مع مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والمقاولون العرب، باعتبارها الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موقف الأهلي قبل المباراة

ودخل الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، كما حقق انتصارًا على مودرن سبورت بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط في الجولة الأولى.