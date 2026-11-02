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خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن فرص النادي الأهلي في المشاركة بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، موضحًا أن زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقًا قد تفتح الباب أمام زيادة مقاعد القارة الإفريقية.

وقال العمايرة في تصريحات تلفيزيونية: "هناك ترقب لمعرفة الحصة الجديدة المخصصة لإفريقيا، في ظل احتمالية زيادة مقاعد أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وقد تفتح زيادة عدد الفرق المشاركة الباب أمام حصول القارة الإفريقية على مقاعد إضافية".

وأضاف: "في حالة حصول إفريقيا على 6 مقاعد، قد تتأهل الأندية الأربعة المتوجة بدوري أبطال إفريقيا، مع استكمال المقاعد وفقًا للتصنيف، أما إذا ارتفع العدد إلى 8 مقاعد، فقد تحصل الأندية الأربعة المتوجة بالبطولة على مقاعد، بجانب 4 أندية وفقًا للتصنيف".

وشدد على أن مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة ستظل مرتبطة بنتائجه الإفريقية وموقفه في التصنيف، مؤكدًا أن الفريق سيكون مطالبًا بتحقيق نتائج قوية خلال الموسم المقبل والتتويج بالبطولة من أجل التأهل.

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