أبرز موضوعات صدى البلد.. سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي.. وموقف محمد صلاح من لقاء أبو ريدة

نشر موقع «صدى البلد» عددًا من الموضوعات والأخبار المهمة على مدار أمس الأحد، والتي تصدرت اهتمامات الجماهير الرياضية، وفي مقدمتها أسباب استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في كأس الرابطة، إلى جانب موقف محمد صلاح من مقابلة هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وحقيقة وجود خلافات بين قائد المنتخب والجهاز الفني للفراعنة.

كواليس استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي.. وبيان رسمي يحسم الجدل

وتناول صدي البلد كواليس غياب إمام عاشور عن قائمة الأهلي، بعدما كشف مصدر داخل النادي أسباب عدم مشاركته في مواجهة المقاولون العرب، قبل أن يصدر النادي بيانًا رسميًا أكد خلاله انتظام اللاعب في التدريبات، موضحًا أن استبعاده جاء لأسباب فنية.

محمد صلاح يرحب بلقاء هاني أبو ريدة.. واتحاد الكرة يكشف حقيقة خلافه مع المنتخب

كما سلطت الموضوعات الضوء على موقف محمد صلاح، بعدما كشف مصدر باتحاد الكرة حقيقة وجود خلاف بين نجم ليفربول والجهاز الفني لمنتخب مصر، عقب مغادرته معسكر الفراعنة بعد مواجهة أنجولا، مشيرًا إلى ترحيب اللاعب بعقد لقاء مع هاني أبو ريدة.

عقوبة مالية تنتظر شيكو بانزا في الزمالك بسبب تصرفاته الأخيرة

وفي سياق آخر، شهدت أخبار الزمالك اهتمامًا كبيرًا، بعدما كشف مصدر داخل النادي عن قرار الإدارة توقيع عقوبة مالية على المحترف الأنجولي شيكو بانزا، على خلفية تصرفاته عقب مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

ثلاثة مستبعدين وعودة ناصر منسي.. ملامح قائمة الزمالك أمام وادي دجلة

كما كشفت مصادر داخل القلعة البيضاء ملامح قائمة الزمالك المنتظرة لمواجهة وادي دجلة في الجولة الثانية من كأس الرابطة، والتي شهدت اتجاهًا لاستبعاد ثلاثة لاعبين، مع عودة ناصر منسي.

عموتة يخطط لمنح الفرصة للشباب وتجهيز البدلاء أمام المقاولون

وعلى صعيد الاستعدادات الفنية، تناول الموقع طريقة تفكير المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قبل مواجهة المقاولون العرب، في ظل رغبته في تحقيق الفوز ومنح الفرصة لبعض العناصر الشابة، إلى جانب تجهيز البدلاء.

معتمد جمال يجهز أسلحة الزمالك الشابة لتعويض خسارة زد أمام وادي دجلة

كما تطرق إلى حسابات معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قبل لقاء وادي دجلة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتصحيح مساره في البطولة وتعويض خسارته أمام زد في الجولة الأولى، مع الاستفادة من العناصر الشابة وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين.