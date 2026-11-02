الأوقاف: الإدارة العامة للتدريب تواصل تنفيذ برامجها لتأهيل الأئمة علميا وفكريا ولغويا

تواصل الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف تنفيذ برامجها التدريبية الهادفة إلى تطوير مهارات الأئمة والارتقاء بمستواهم العلمي والفكري واللغوي، من خلال دورتي «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي»، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الدعوي، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتنمية قدرة الأئمة على التعامل الواعي مع قضايا العصر.



وشهدت فعاليات يوم الأحد الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢٦ تنفيذ عدد من المحاضرات التدريبية بمديريات أوقاف الجيزة والقليوبية والقاهرة، بمشاركة نخبة من المتخصصين، وتناولت موضوعات متنوعة في أصول الفقه والعقيدة وقواعد اللغة العربية، إلى جانب تنمية مهارات الأداء الصوتي والإلقائي، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأئمة.

ففي مديرية أوقاف الجيزة، عُقدت بمسجد المغفرة بالعجوزة، التابع لإدارة أوقاف شمال الجيزة، محاضرة ضمن دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الدكتور محمد الصولي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، متناولًا كتاب «النحو الواضح»، وشارحًا عددًا من القواعد النحوية وتطبيقاتها، مع إبراز أهمية سلامة اللغة العربية في أداء الإمام وخطابه الدعوي.

وفي مسجد سلامة الشاعر بإدارة أوقاف كرداسة، حاضر الدكتور محمد رجب، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، في دورة «أصول الفكر المعتدل»، متناولًا عددًا من القضايا في أصول الفقه، بما يسهم في تنمية الملكة الفقهية لدى الأئمة، وتعميق فهمهم لأصول الاستنباط، والتعامل المنضبط مع القضايا والنوازل. كما شهد مسجد النور المحمدي بإدارة أوقاف البدرشين محاضرة للدكتور محمد النجدي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، في محور العقيدة، تناول خلالها عددًا من القضايا العقدية، بما يعزز التأصيل العلمي ويرسخ الفهم الصحيح لقضايا الاعتقاد.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، حاضر الأستاذ الدكتور الشحات السماحي، أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، بإدارة أوقاف شبين القناطر شرق، متناولًا موضوع «كان وأخواتها»، بهدف تعزيز إلمام الأئمة بقواعد اللغة العربية وتنمية مهاراتهم النحوية.

كما عُقدت بمسجد أبو مترد بالخانكة دورة «تصحيح الأداء اللغوي والصوت والمقامات» لأئمة إدارتي أوقاف الخانكة والخصوص، حاضر فيها الشيخ يوسف حلاوة، قارئ الإذاعة والتلفزيون، متناولًا مهارات تصحيح الأداء اللغوي والصوتي والتدريب على المقامات، بما يسهم في تحسين جودة الإلقاء والارتقاء بالأداء الدعوي.

وفي إدارة أوقاف طوخ، حاضر الدكتور أحمد الرخ، رئيس قسم أصول الفقه سابقًا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، مستعرضًا محاور دورة «أصول الفكر المعتدل» الهادفة إلى ترسيخ المنهج الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الفكري لدى الأئمة، وتمكينهم من أداء رسالتهم الدعوية على بصيرة ووعي.



وفي مديرية أوقاف القاهرة، عُقدت بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم محاضرة للدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، ضمن دورة «أصول الفكر المعتدل»، تناول خلالها عددًا من القضايا في محور العقيدة، بما يسهم في تعزيز التأصيل العلمي الصحيح وترسيخ الفهم الوسطي المستنير.

كما افتُتحت بإدارة أوقاف حلوان فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي» بمحاضرة للدكتور عبد الله أديب، الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية، تناولت القراءة والنصوص والتحليل، مع التركيز على تنمية المهارات اللغوية والتطبيقية لدى الأئمة، والارتقاء بسلامة الأداء اللغوي ومستوى الخطاب الدعوي.

وقد شهدت المحاضرات تفاعلًا علميًّا من الأئمة المشاركين، الذين ثمّنوا ما تتضمنه البرامج التدريبية من مواد علمية متخصصة تسهم في تنمية معارفهم وصقل مهاراتهم العلمية واللغوية والفكرية، وتحسين أدائهم الدعوي.



