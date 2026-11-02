قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للقرى الـ23 بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل بمطعم في قرية دمرو بالمحلة
رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة يعكس ثقة المستثمرين في قوة القطاع المصرفي المصري
محمد العدل يدافع عن إمام عاشور: ما يحدث معه تطرف
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد جديدة
وفد طهران يغادر الدوحة وتجهيز مسودة مقترح لوقف الحرب
تراجع أمام الجنيه.. انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم
في أضخم طرح بتاريخ البورصة.. رئيس الوزراء يفتتح جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة
مدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية واضحة
11.5 مليار جنيه للبتلو.. جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أكتوبر
بدء تداول أسهم بنك القاهرة.. رئيس الوزراء يقرع جرس التداول بالبورصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أمام الجنيه.. انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر بعد أن انخفض خلال تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة تتراوح بين 23 و 26 قرشا.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم 

سجل الدولار أعلى سعر شراء في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) بنحو 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في  البنك الأهلي الكويتي عند  55.79 جنيه للشراء و55.89 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك أبوظبي الأول مصر وبيت التمويل الكويتي (KFH) عند 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنوك

وتساوي سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، نكست، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الشركة المصرفية العربية الدولية (saib)، المصرف المتحد،العربي الأفريقي الدولي عند 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري العربي، بنك قناة السويس، كريدي أجريكول والبركة نحو 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

وبلع سعر شراء الدولار في بنوك إتش إس بي سي (HSBC)  الإسكندرية، نحو 55.73 جنيه و55.83 جنيه للبيع. 

ووصل سعر العملة الخضراء في بنوك التعمير والإسكان، الكويت الوطني وأبوظبي التجاري (ADCB) لنحو  55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك قطر الوطني (QNB الأهلي) والتجاري الدولي (CIB) عند 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

 وسجل الدولار أدنى سعر في بنك فيصل الإسلامي، بنحو 55.69 جنيه للشراء و55.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا 

ووفقا لاحدث بيانات صادرة عن في البنك المركزي المصري سجل الدولار نحو 55.72 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم :

 56.01 جنيه،

متوسط سعر الدولار اليوم في مصر:

 نحو 55.80 جنيه

 أقل سعر لبيع الدولار اليوم :

 55.79 جنيه

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الصين: 41.7 تريليون دولار إجمالي قيمة اللوجيستيات خلال 9 أشهر

الصين: 41.7 تريليون دولار إجمالي قيمة اللوجيستيات خلال 9 أشهر

اليابان تطلق وكالة لإدارة الكوارث بهدف تعزيز الاستجابة والحد من الأضرار

اليابان تطلق وكالة لإدارة الكوارث بهدف تعزيز الاستجابة والحد من الأضرار

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى تحرك عاجل يقود إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى تحرك عاجل يقود إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد