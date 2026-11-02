سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم الإثنين

شهد سعر الدولار في مصر تراجعا مطلع تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة تتراوح بين 23 و 26 قرشا.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في مصر.

سجل الدولار أعلى سعر شراء في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) بنحو 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 55.79 جنيه للشراء و55.89 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك أبوظبي الأول مصر وبيت التمويل الكويتي (KFH) عند 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، نكست، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الشركة المصرفية العربية الدولية (saib)، المصرف المتحد،العربي الأفريقي الدولي عند 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري العربي، بنك قناة السويس، كريدي أجريكول والبركة نحو 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

وبلع سعر شراء الدولار في بنوك إتش إس بي سي (HSBC) الإسكندرية، نحو 55.73 جنيه و55.83 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الخضراء في بنوك التعمير والإسكان، الكويت الوطني وأبوظبي التجاري (ADCB) لنحو 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك قطر الوطني (QNB الأهلي) والتجاري الدولي (CIB) عند 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أدنى سعر في بنك فيصل الإسلامي، بنحو 55.69 جنيه للشراء و55.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا

ووفقا لاحدث بيانات صادرة عن في البنك المركزي المصري سجل الدولار نحو 55.72 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم :

56.01 جنيه،

متوسط سعر الدولار اليوم في مصر:

نحو 55.80 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم :

55.79 جنيه



