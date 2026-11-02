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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-11-2026 والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات والمسابقات، سواء على مستوى الدوريات الأوروبية أو منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تشهد عدة لقاءات مرتقبة بمشاركة عدد من الأندية الكبرى.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة العربية المرتقبة التي تجمع بين الاتحاد السعودي والعين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد مشاركة المدافع المصري رامي ربيعة ضمن صفوف الفريق الإماراتي.

كما يخوض النصر السعودي اختبارًا جديدًا أمام باختاكور، بينما يلتقي الأهلي السعودي مع السد القطري، في مواجهة منتظرة ضمن منافسات البطولة القارية.

وعلى الصعيد الأوروبي، تختتم منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، فيما تشهد الملاعب الإيطالية مواجهتين تجمع الأولى بين ساسولو وفيورنتينا، والثانية بين أتالانتا وبارما.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

* نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون – الساعة 10 مساءً – قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

* ديبورتيفو لاكورونيا ضد أوساسونا – الساعة 10 مساءً – قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

* ساسولو ضد فيورنتينا – الساعة 7:30 مساءً.
* أتالانتا ضد بارما – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

* لوريان ضد ستاد بريست – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري التركي

* جنتشلربيرليجي ضد ألانيا سبور – الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

* باختاكور ضد النصر – الساعة 3:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 2.
* السد ضد الأهلي – الساعة 6 مساءً – قناة beIN Sports HD 1.
* الوصل ضد القوة الجوية – الساعة 6 مساءً – قناة beIN Sports HD 2.
* تراكتور ضد نيفتشي – الساعة 6 مساءً – قناة beIN Sports HD 3.
* الاتحاد ضد العين – الساعة 8:15 مساءً – قناة beIN Sports HD 3.
* الغرافة ضد القادسية – الساعة 8:15 مساءً – قناة beIN Sports HD 1.

وتحمل مواجهات اليوم أهمية كبيرة للأندية المشاركة، في ظل سعي كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة على أهدافه المحلية والقارية

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