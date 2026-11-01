موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب والقنوات الناقلة

يخوض طرابزون سبور اختبارًا جديدًا في مشواره بالدوري التركي، عندما يلتقي غازي عنتاب، مساء اليوم الأحد، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة الحالية من المسابقة، في مواجهة يتطلع خلالها إلى حصد ثلاث نقاط جديدة ومواصلة الضغط على فرق المقدمة.

طرابزون سبور يطارد صدارة الدوري التركي أمام غازي عنتاب.. موعد المباراة والقناة الناقلة

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء في حالة فنية مميزة، بعدما حققوا 6 انتصارات متتالية في مختلف البطولات، ليحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويواصل مطاردة الصدارة.

على الجانب الآخر، يبحث غازي عنتاب عن استعادة توازنه والخروج من دوامة النتائج السلبية، بعدما تراجع إلى المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، إثر تعرضه لأربع هزائم متتالية في الدوري، ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة له.

موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري التركي.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.